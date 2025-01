Tensiones arancelarias entre Estados Unidos y Colombia 🖋️📌

Los dos temas más candentes relacionados con la presidencia de Donald Trump, la migración y los aranceles, se fusionaron este fin de semana, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se negó a aceptar aviones militares estadounidenses que transportaran migrantes, afirmando que "Estados Unidos no puede tratar a los inmigrantes colombianos como criminales". En respuesta, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a los productos colombianos y elevarlo al 50% en una semana. Trump amenaza con aranceles a Colombia Esta decisión se derivó de un acuerdo previo de las autoridades colombianas para transportar migrantes. Los aranceles se promulgarían mediante una ley especial: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente imponer tarifas y sanciones extraordinarias a países extranjeros en casos de circunstancias económicas excepcionales. Cabe destacar que esta ley nunca antes se había utilizado para imponer aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Finalmente, Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo sobre la deportación de inmigrantes ilegales. Colombia aceptó la “aceptación ilimitada” de todos los deportados, incluidos aquellos que viajan en vuelos militares estadounidenses, lo que llevó a Estados Unidos a postergar la implementación de los aranceles del 25%. El acuerdo ayudó a evitar una importante perturbación económica para Colombia, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. El dólar registró subidas moderadas, apoyadas por la posibilidad de que la administración estadounidense utilice aranceles por primera vez. El índice del dólar baja un 0,55%, alcanzando los 106,9 puntos. Sin embargo, tras conocerse que el gobierno colombiano había aceptado todas las demandas de Trump con respecto a la deportación de inmigrantes ilegales bajo la amenaza de aranceles del 25%, esta noticia sirve como catalizador para borrar las subidas del dólar y desencadenar un regreso a las caídas. Trump también demostró su capacidad para usar eficazmente la amenaza de aranceles sin implementarlos realmente. En el momento de la publicación. La debilidad del dólar también puede estar influenciada por una fuerte venta masiva de futuros del mercado de valores estadounidense y un mayor interés en el mercado chino tras los recientes logros de la startup DeepSeek.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.