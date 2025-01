El secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, señala posibles aranceles más bajos para Canadá y México

El nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, señaló hoy que Estados Unidos podría debilitar su política arancelaria contra Canadá y México, mientras que los aranceles a los productos chinos deberían ser más agresivos. Los aranceles chinos deberían ser los más altos, pero Estados Unidos podría tener que imponer aranceles a sus aliados.

Aplicaré restricciones para mantener a Estados Unidos a la cabeza sobre China en materia de IA.

Los controles de exportación deben estar respaldados por un modelo arancelario.

Es necesario abordar el apalancamiento de DeepSeek desde Estados Unidos.

Si Canadá aborda el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, no habrá aranceles.

Si Canadá y México cumplen, evitarán algunos aranceles.

Los aranceles no causan inflación. La economía de Estados Unidos será mucho, mucho mejor.

China necesita dejar de utilizar las herramientas estadounidenses para competir. Los aranceles pueden crear reciprocidad.

Estoy a favor de aranceles generalizados. Los aranceles se pueden utilizar para crear equidad.

