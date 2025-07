El sector bancario estadounidense avanza con fuerza

Las acciones de los principales bancos estadounidenses, como Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America, están subiendo tras el anuncio de los resultados de la última prueba de estrés de la Reserva Federal. Las 22 instituciones analizadas en el estudio de este año demostraron ser capaces de sobrevivir incluso a una recesión muy severa, manteniendo altos niveles de capital: el ratio CET1 promedio alcanzó el 11,6%, más del doble del mínimo requerido. Estos resultados confirman la resiliencia del sector bancario y abren el camino a una posible flexibilización de los requisitos de capital, en línea con la agenda de desregulación de la administración Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sector bancario estadounidense se dispara La evaluación positiva de la Reserva Federal implica que los bancos podrían anunciar pronto un aumento de dividendos y programas de recompra de acciones. Los analistas esperan que JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America puedan aumentar los pagos a los accionistas hasta en un porcentaje considerable. Los mejores resultados de la prueba se deben a un escenario económico más favorable en comparación con el año pasado, lo que refuerza aún más los argumentos del sector para flexibilizar las regulaciones de capital. Los inversores están respondiendo positivamente a esta noticia, con la esperanza de una mayor rentabilidad bancaria y una mayor flexibilidad en la gestión del capital. Las acciones de Wells Fargo (WFC.US) suben actualmente un 2%, mientras que las de BofA (BAC.US) suben un 1% y las de Goldman Sachs (GS.US) un 2,5%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "