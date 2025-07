El secretario de Comercio de EE. UU., Lutnick, sugirió que es muy probable una extensión de 90 días de la tregua arancelaria con China. Las conversaciones comenzaron el lunes en Estocolmo y se espera que continúen el martes. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que solicitará un préstamo de 1,007 billones de dólares en el tercer trimestre, una cifra significativamente superior a los 554.000 millones de dólares previstos en abril. La ampliación del límite de la deuda permite una mayor emisión, en particular de letras del Tesoro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fidelity International pronostica que el precio del oro podría alcanzar los 4.000 dólares por onza para finales de 2026, impulsado por la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal, la depreciación del dólar y la fuerte demanda del banco central. Morgan Stanley predice que el índice S&P 500 subirá hasta los 7.200 puntos, impulsado por la mejora de los márgenes y el crecimiento de los resultados corporativos. Entre los factores clave se incluyen la adopción de la inteligencia artificial, la depreciación del dólar y los beneficios fiscales del plan "One Big Beautiful Bill" de Trump. Trump ha acortado su ultimátum para la paz en Ucrania de 50 a 12 días, expresando su frustración por la falta de progreso. Junto con el primer ministro británico Starmer, reiteró las amenazas de aranceles del 100 % y sanciones secundarias, dirigidas a los países que aún comercian con Rusia, como China e India. Ray Dalio sugirió que las carteras a largo plazo deberían incluir una exposición del 15 % al oro o al bitcoin. Si bien prefiere el oro, apoya ambos activos como cobertura contra la devaluación monetaria y la inestabilidad fiscal. Noticias de Asia-Pacífico La sesión asiática transcurre con calma, sin publicaciones de datos importantes y con rangos de negociación estrechos tanto en los mercados de divisas como de renta variable. La fluctuación de los índices bursátiles se limita al +/-0,50%. Trump bloqueó una escala en Nueva York del presidente de Taiwán para evitar antagonizar a China, lo que indica su deseo de mantener el equilibrio diplomático con Pekín. Nvidia ha encargado 300.000 chips H₂O a TSMC para satisfacer la fuerte demanda de China. Sin embargo, el Departamento de Comercio de EE. UU. aún no ha aprobado las licencias de exportación necesarias. Un exmiembro de la autoridad monetaria del Banco de Japón afirmó que se necesitan nuevas subidas de tipos para alinear las previsiones de inflación con la realidad económica. El aumento de los precios de los alimentos podría impulsar las expectativas de inflación por encima del objetivo del Banco de Japón.

