El sector del uranio bajo presión 📉 Cameco extiende las caídas en medio de la interrupción de la producción en la empresa conjunta Inkai

Las acciones de los productores de uranio estuvieron bajo presi贸n hoy. Un fondo vinculado al sector pierde m谩s del 5 %, mientras que las acciones de una empresa energ茅tica retroceden cerca del 3 % a $7; la mayor minera de uranio "occidental" de Canad谩 pierde m谩s del 3,5 %. Las operaciones de producci贸n de uranio en el Bloque 1 del dep贸sito de uranio Inkai en Kazajist谩n, que Cameco opera conjuntamente con Kazatomprom, se han suspendido temporalmente. La empresa estatal kazaja posee el 60 % del proyecto. Cameco comunic贸 que fue sorprendida, ya que el 30 de diciembre de 2024 el proyecto conjunto Inkai no hab铆a obtenido las aprobaciones necesarias de las autoridades estatales debido a retrasos en la presentaci贸n de la documentaci贸n requerida.

Como resultado, el proyecto conjunto Inkai decidi贸 suspender temporalmente la producci贸n. La documentaci贸n del proyecto est谩 siendo actualizada, y se espera un resultado positivo. Los datos recibidos por Cameco el 26 de diciembre de 2024 no mencionaron el riesgo de suspensi贸n de la producci贸n debido al proceso citado por las autoridades kazajas. El proyecto conjunto espera presentar la documentaci贸n al ministerio en las pr贸ximas semanas, y se espera que la situaci贸n se aclare poco despu茅s, seg煤n un comunicado del 2 de enero.

La empresa canadiense afirma que buscar谩 m谩s aclaraciones sobre c贸mo ocurri贸 la situaci贸n, as铆 como el impacto potencial en los planes de producci贸n y la posici贸n financiera de la empresa para 2025 y 2026; tambi茅n en los futuros dividendos. Kazatomprom declar贸 que, dadas las circunstancias actuales, no anticipa un impacto significativo en los planes de producci贸n para 2025. La empresa dispone de niveles de inventario suficientes para gestionar los suministros a lo largo del a帽o. Cameco (gr谩fico de intervalo H1) Los resultados del cuarto trimestre de Cameco indican ingresos de $528 millones, con solo $5.45 millones en ingresos netos y $0.01 de ganancia por acci贸n. Una valoraci贸n de aproximadamente 250 veces precio/ganancias sigue siendo un desaf铆o importante, especialmente para una empresa minera, dado el tiempo de inactividad potencial en el proyecto clave de producci贸n conjunta Inkai. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: xStation 5

