El sentimiento de la Universidad de Michigan supera levemente las expectativas

- La confianza del consumidor muestra señales de estabilización, pero la inflación de largo plazo mantiene a la Fed en una postura cautelosa.
Los datos de la Universidad de Míchigan resultaron ligeramente mejores que las expectativas del mercado. Todos los índices relacionados con la confianza del consumidor superaron lo esperado, con el crecimiento más destacado en las condiciones actuales.
Calendario económico: Un comienzo tranquilo para una semana interesante
Resumen de la mañana: Jerome Powell bajo investigación
La inflación en Brasil vuelve al rango del Banco Central y reabre el debate sobre recortes de tasas
¿Qué nos dice el informe más reciente de NFP?
