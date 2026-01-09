El sentimiento de la Universidad de Michigan supera levemente las expectativas

Conclusiones clave La confianza del consumidor muestra señales de estabilización, pero la inflación de largo plazo mantiene a la Fed en una postura cautelosa.

El sentimiento del consumidor en EE. UU. mejoró de forma moderada en enero, con el índice general subiendo a 54 (vs 53,5 esperado), apoyado por una mejora en las condiciones actuales (52,4) y un leve avance en las expectativas del consumidor (55). Las expectativas de inflación fueron mixtas: la inflación a 1 año se mantuvo en 4,2%, mientras que la inflación a 5 años subió a 3,4% desde 3,2%.



Los datos de la Universidad de Míchigan resultaron ligeramente mejores que las expectativas del mercado. Todos los índices relacionados con la confianza del consumidor superaron lo esperado, con el crecimiento más destacado en las condiciones actuales.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "