El sentimiento en el mercado de criptomonedas se deteriora 🚨

Durante la sesi贸n de hoy, estamos observando un deterioro significativo en el sentimiento en el mercado de criptomonedas. Bitcoin cay贸 casi un 8% desde m谩s de $ 99k a $ 92k hoy; ayer, los fondos ETF experimentaron salidas netas r茅cord en meses de $ 438 millones. La sesi贸n de hoy, sin embargo, se centra en Ethereum, donde las ca铆das ya alcanzan casi el 6%. 驴Cu谩les son las causas de estas ca铆das? Por el momento, parece que se debe principalmente al cierre de posiciones rentables por parte de algunos inversores. Recordemos que en solo 16 d铆as (desde principios de noviembre), el precio de BTC ha subido casi un 47%. Una escala similar de aumentos se observ贸 en Ethereum. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 聽 Fuente: xStation5

