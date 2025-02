El SMCI avanza según las previsiones a largo plazo 📈

Super Micro Computer es una empresa tecnol贸gica que cotiza en el mercado estadounidense y hoy muestra un alza de casi un 5% tras publicar datos financieros preliminares del segundo trimestre del a帽o fiscal 2024/25 y presentar sus perspectivas para el pr贸ximo a帽o. A pesar de unos resultados m谩s d茅biles en este trimestre, las s贸lidas proyecciones de la compa帽铆a para 2026, que superaron significativamente las estimaciones previas de los analistas, junto con su compromiso de cumplir con los plazos clave de presentaci贸n de informes financieros, impulsaron el valor de la acci贸n hasta un 13% en su punto m谩s alto del d铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Desde el comienzo de febrero, Super Micro Computer ha registrado un alza de m谩s del 50%, rompiendo con la tendencia bajista que persist铆a desde julio. Fuente: xStation La empresa estima que en el segundo trimestre del a帽o fiscal 2024/25 alcanz贸 ingresos de $5.6-5.7 mil millones, en comparaci贸n con la previsi贸n anterior de $5.5-6.1 mil millones. Los analistas esperaban $5.81 mil millones. El beneficio por acci贸n ajustado estimado para el trimestre es de $0.58-0.60 (frente al rango previo de $0.56-0.65 y el consenso de los analistas de $0.64). M谩s all谩 de las previsiones m谩s d茅biles para el segundo trimestre, la empresa tambi茅n redujo sus expectativas para el tercer trimestre de 2024/25, proyectando ingresos entre $5-6 mil millones. Como resultado, ajust贸 su previsi贸n de ingresos anuales para el a帽o fiscal 2025 a un rango de $23.5-25 mil millones (anteriormente: $26-30 mil millones). A pesar de estas reducciones, la empresa espera un fuerte crecimiento de ingresos en el a帽o fiscal 2026, con una proyecci贸n de $40 mil millones, casi $10 mil millones m谩s que la estimaci贸n del consenso de analistas. Se espera que este crecimiento sea impulsado por la integraci贸n de la tecnolog铆a DLC, que podr铆a ser adoptada por alrededor del 30% de los nuevos centros de datos en los pr贸ximos 12 meses. 聽 Fuente: Bloomberg Finance L.P. Otro aspecto clave en el que los inversionistas se han centrado respecto a Super Micro Computer es la finalizaci贸n de los informes financieros clave. Los retrasos en la publicaci贸n de estos informes implican un posible riesgo de exclusi贸n de la bolsa. En octubre, E&Y, el auditor previo de la empresa, renunci贸 debido a preocupaciones sobre la transparencia y claridad en los reportes financieros de la compa帽铆a. Adem谩s, Hindenburg Research ha expresado inquietudes sobre irregularidades contables. Sin embargo, ambos riesgos parecen estar disminuyendo. El mercado Nasdaq ha extendido el plazo para la presentaci贸n de los informes financieros pendientes hasta el 25 de febrero, y Super Micro Computer ha asegurado que cumplir谩 con esta fecha l铆mite. Cabe destacar que el 煤ltimo informe oficial presentado por la empresa fue publicado el 6 de agosto de 2024, correspondiente al cuarto trimestre del a帽o fiscal 2023/24.

