El tipo de cambio en Chile y su tendencia bajista: análisis de factores internacionales y locales

El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista durante la mañana, consolidándose en 108,65 puntos al inicio de la jornada PM. Este nivel representa una caída de aproximadamente 0,6% respecto al día anterior, impulsada por la depreciación global del dólar. Los movimientos están influenciados por datos macroeconómicos provenientes de EE. UU., que han modificado las expectativas sobre la demanda global. Factores internacionales que afectan el tipo de cambio Datos de inflación en EE. UU.: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre se ubicó en 0,2% , por debajo del 0,3% esperado .

, por debajo del . Esta lectura reduce las expectativas de aumentos agresivos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, debilitando el dólar en los mercados globales. Rendimiento en los mercados financieros: Los índices bursátiles estadounidenses reflejaron optimismo tras los datos macroeconómicos: S&P 500 : +1,5%. Russell 2000 : +2,0%.

La consolidación de ganancias en el sector bancario ha reforzado este dinamismo, mostrando confianza en la recuperación económica. Mercados asiáticos: En Japón, los futuros permanecen volátiles a la espera de la reunión de política monetaria de la próxima semana.

Perspectivas locales: el tipo de cambio en Chile A pesar de la reciente caída, el tipo de cambio en Chile podría permanecer en niveles elevados estructuralmente, con cotizaciones que podrían superar los 1.000 pesos en las próximas sesiones. Este comportamiento se explica por: Factores externos : La incertidumbre sobre la política económica de EE. UU. tras el cambio de administración y la evolución de la economía global.

: La incertidumbre sobre la política económica de EE. UU. tras el cambio de administración y la evolución de la economía global. Dinámica interna: La necesidad de monitorear los movimientos de la economía mundial y sus efectos en los mercados locales.

