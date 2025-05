El precio del token Trump sube casi un 13% después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que pronto firmará un importante “acuerdo” con un aliado clave de Estados Unidos (aunque no reveló el nombre del país). Bitcoin se ha disparado hasta casi los 100.000 dólares tras conocerse que el estado de Arizona se une a la llamada Reserva Estratégica de Bitcoin, siguiendo el ejemplo de New Hampshire.

El repunte de la mayor criptomoneda está impulsando una recuperación generalizada en el mercado de criptomonedas, impulsando proyectos especulativos de "memes" como TrumpCoin. Precio del token de Trump El precio del token Trump se está acercando a la media móvil exponencial de 50 días (EMA50), actualmente en los 10,70$. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "