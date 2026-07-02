El trigo sube mientras el USDA proyecta la menor superficie cosechada desde 1877

Los precios del trigo registran su tercera sesión consecutiva de avances después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) revisara a la baja sus perspectivas para el mercado debido al deterioro de las condiciones de los cultivos de trigo de invierno en Estados Unidos. La principal pregunta para los inversionistas es si una menor oferta estadounidense será suficiente para sostener el repunte de los futuros del trigo.

El USDA proyecta que los agricultores estadounidenses cosecharán apenas 32,1 millones de acres de trigo en 2026, la menor superficie cosechada en 149 años y la más baja desde 1877. Los futuros del trigo han subido hasta alrededor de 6,00 dólares por bushel desde comienzos de julio, recuperándose desde un mínimo de casi cuatro meses alcanzado el 29 de junio, después de que los informes del USDA mostraran menores inventarios de trigo y una reducción en la superficie sembrada.

El USDA también informó que las existencias de trigo en Estados Unidos totalizaban 920 millones de bushels al 1 de junio, por debajo de las expectativas del mercado. Entre febrero y abril, los precios del petróleo aumentaron un 58%, mientras que los precios de los fertilizantes se dispararon un 66%, elevando significativamente los costos de producción agrícola y brindando un soporte adicional a los precios del trigo.

Una fecha clave para el mercado será el 21 de agosto, cuando expire la suspensión de 60 días de determinadas sanciones contra Irán. Si no se alcanza un acuerdo duradero, el riesgo de nuevas interrupciones en el Estrecho de Ormuz podría volver a aumentar, impulsando los precios del trigo a través de mayores costos de energía y transporte.

Aunque los precios de los fertilizantes han retrocedido parcialmente, los costos de producción siguen siendo elevados y los agricultores no esperan una mejora rápida en la rentabilidad. Los inversionistas también seguirán de cerca la liquidación de los futuros del trigo de julio, prevista para el 14 de julio, ya que podría mostrar cuánto de la actual prima de riesgo geopolítico continúa incorporada en los precios de los contratos.

Gráfico del trigo (D1)

Al observar el gráfico diario, los futuros del trigo CBOT defendieron con éxito la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA200), representada por la línea roja, en la zona de 580-585 centavos por bushel. El fuerte interés comprador en esos niveles impulsó nuevamente los precios por encima de los 600 centavos por bushel, dejando al contrato aproximadamente un 15% por debajo del máximo local reciente cercano a 690 centavos.

Durante las últimas tres sesiones bursátiles, el mercado ha registrado un elevado volumen dominado por las compras, lo que sugiere que la demanda se ha vuelto cada vez más agresiva tras el reciente rebote.



Fuente: xStation5

Commitment of Traders (COT) – Trigo CBOT (Informe al 23 de junio de 2026)

Aspectos clave

Los fondos de cobertura continúan manteniendo una fuerte postura bajista, con aproximadamente 70.000 contratos netos cortos , pese al reciente repunte de los precios del trigo.

continúan manteniendo una fuerte postura bajista, con aproximadamente , pese al reciente repunte de los precios del trigo. Los participantes comerciales continúan reduciendo sus coberturas cortas, lo que sugiere que los niveles actuales de precios son cada vez más atractivos para quienes participan en el mercado físico.

continúan reduciendo sus coberturas cortas, lo que sugiere que los niveles actuales de precios son cada vez más atractivos para quienes participan en el mercado físico. Una concentración tan elevada de posiciones especulativas cortas aumenta el riesgo de un short squeeze si los próximos informes del USDA confirman un mayor deterioro de las condiciones de oferta en Estados Unidos.

Los fondos de cobertura siguen sin creer en una recuperación sostenida

La parte más interesante del último informe COT sigue siendo el comportamiento de los inversionistas especulativos, clasificados como Managed Money.

A pesar de que los precios del trigo repuntaron tras los informes del USDA, que mostraron menores inventarios y una superficie sembrada históricamente reducida, los fondos de cobertura apenas modificaron su posicionamiento. Actualmente mantienen 68.457 contratos largos y 138.890 contratos cortos, lo que deja una posición neta corta cercana a 70.000 contratos.

Más importante aún, durante la última semana del informe, las posiciones largas aumentaron apenas 595 contratos, mientras que las posiciones cortas crecieron en 2.060 contratos.

Esto sugiere que los inversionistas especulativos siguen considerando el reciente repunte como una corrección temporal dentro de una tendencia bajista más amplia y no como el inicio de un nuevo mercado alcista.

El posicionamiento de los participantes comerciales luce mucho más constructivo

El panorama es muy diferente para los participantes comerciales, incluidos productores y procesadores de granos.

Aunque los participantes comerciales también mantienen más posiciones cortas que largas, esto es completamente normal. Sus posiciones en futuros sirven principalmente como cobertura frente a la producción futura y no como apuestas direccionales.

La señal realmente importante se encuentra en el cambio del posicionamiento.

Durante la última semana, los participantes comerciales redujeron su exposición corta en 2.649 contratos. Este comportamiento suele observarse cuando quienes operan en el mercado físico comienzan a considerar que el potencial bajista de los precios se está reduciendo.

El interés abierto continúa aumentando

Otro aspecto relevante es el incremento del Open Interest, que pasó de 409.800 a 428.300 contratos.

Se trata de una señal importante, ya que un aumento del Open Interest durante una recuperación de los precios suele indicar la entrada de nuevo capital al mercado, en lugar de un simple cierre de posiciones existentes.

En otras palabras, los inversionistas están aumentando su actividad antes de la publicación de los próximos informes del USDA sobre las condiciones de los cultivos y la oferta de trigo en Estados Unidos.

El mercado sigue siendo vulnerable a un fuerte cambio de tendencia

La principal implicancia del posicionamiento actual es el elevado riesgo de un short squeeze.

Si los próximos informes del USDA confirman la histórica reducción de la superficie cosechada, la caída de los inventarios o un deterioro adicional de los cultivos, los fondos de cobertura podrían verse obligados a cerrar rápidamente sus posiciones cortas excepcionalmente elevadas.

La historia ha demostrado repetidamente que un posicionamiento similar puede desencadenar fuertes repuntes en los futuros del trigo, incluso cuando las mejoras fundamentales comienzan a aparecer de forma gradual.

Los fondos de cobertura son considerablemente más bajistas que los participantes comerciales

La diferencia queda clara al comparar ambos grupos.

Grupo Largos Cortos Posición neta Productores/Comerciantes (Comerciales) 61.192 83.194 -22.002 Managed Money 68.457 138.890 -70.433

Actualmente, los fondos de cobertura mantienen una posición neta corta más de tres veces superior a la de los participantes comerciales.

También poseen un volumen de posiciones cortas significativamente mayor: cerca de 139.000 contratos, frente a aproximadamente 83.000 mantenidos por los participantes comerciales.

Este desequilibrio no implica automáticamente que los precios del trigo deban subir, pero ilustra claramente hasta qué punto el posicionamiento especulativo se ha inclinado hacia un solo lado del mercado.

Aquí es donde aparece la divergencia más interesante.

Los fundamentos han comenzado a mejorar gradualmente gracias a la histórica reducción de la superficie sembrada, unos inventarios inferiores a lo esperado y unos costos de producción persistentemente elevados. Al mismo tiempo, los fondos especulativos continúan incrementando sus apuestas bajistas.

Este tipo de desconexión entre unos fundamentos que mejoran y un posicionamiento extremadamente bajista ha precedido con frecuencia importantes movimientos de precios en los mercados de materias primas.

Si los próximos datos continúan confirmando un ajuste de la oferta, los fondos de cobertura podrían verse obligados a reducir su exposición corta, un proceso que históricamente ha acelerado los repuntes en los precios del trigo.

¿Qué significa esto para los inversionistas?

El informe COT, por sí solo, no constituye una señal clara de compra.

Por el contrario, muestra que los fondos especulativos continúan fuertemente posicionados a favor de nuevas caídas.

Sin embargo, al mismo tiempo el mercado recibe cada vez más señales fundamentales que respaldan precios más altos para el trigo.

Esta combinación hace que la situación actual sea especialmente interesante.

Cuanto más tiempo continúen mejorando los fundamentos mientras las posiciones especulativas cortas permanezcan excepcionalmente elevadas, mayor será la probabilidad de un cambio brusco en el sentimiento del mercado.

Durante las próximas semanas, los inversionistas deberán seguir muy de cerca los próximos informes del USDA sobre las condiciones de los cultivos y los inventarios, así como vigilar si los fondos de cobertura comienzan a reducir sus posiciones bajistas históricamente elevadas.

Un cambio significativo en el posicionamiento especulativo podría convertirse en una de las señales más importantes para anticipar el próximo gran movimiento del mercado del trigo.



Fuente: CFTC, Commitment of Traders (COT)

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financieros, XTB