El US2000 cae más del 1% 📉

馃毃El 铆ndice de referencia de las empresas de menor capitalizaci贸n borra los beneficios postelectorales A medida que el mercado de capitales estadounidense se despierta en el primer d铆a de la nueva semana, los futuros sobre los 铆ndices estadounidenses est谩n ampliando las ca铆das del viernes. Todo apunta a que la sesi贸n de efectivo de hoy en Wall Street ser谩 bajista. En el momento de escribir estas l铆neas, el 铆ndice US500 baja un 0,64% a 5830 puntos, el US100 cotiza un 1,00% a la baja a 20800 puntos y el US2000 cae un 1,10% a 2177 puntos. La semana pasada, los inversores recibieron muchos argumentos para seguir vendiendo. A principios de semana, tuvimos datos s贸lidos del ISM junto con un sub铆ndice de precios r茅cord. Luego, las preocupaciones inflacionarias surgieron a ra铆z de un informe de la Universidad de Michigan, que mostr贸 el mayor aumento en las expectativas de inflaci贸n al consumidor a 5 a帽os desde 2008. La semana termin贸 con una lectura s贸lida del NFP, que tranquiliz贸 a los inversores sobre la postura agresiva de la Fed en 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mientras tanto, la nueva semana comienza con nuevos aumentos fuertes en el petr贸leo, el d贸lar y los rendimientos, lo que a su vez mantiene la presi贸n a la baja sobre las acciones y sostiene el riesgo de inflaci贸n. La atenci贸n de los inversores se centrar谩 pronto en la lectura del IPC de diciembre del mi茅rcoles, que podr铆a ser otro catalizador importante. Sin embargo, a煤n no deber铆amos ver el impacto total del aumento de los precios de la energ铆a en los datos de diciembre. Resumiendo el panorama macroecon贸mico, la segunda mitad de enero deber铆a ser muy interesante. Solo durante las pr贸ximas dos semanas, esperamos el informe del IPC de EE. UU., la investidura de Trump y la decisi贸n de la Fed. US2000 - Resumen t茅cnico (intervalo D1) El Russell 2000 fue el primer 铆ndice importante de EE. UU. en borrar por completo los beneficios impulsados por la victoria electoral presidencial de Donald Trump. Adem谩s, el US2000 ha ca铆do por debajo de la zona de soporte clave de la tendencia alcista, que es la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (la curva del oro en el gr谩fico).

Fuente: xStation US100 鈥 Resumen t茅cnico (intervalo D1) En el caso del 铆ndice de referencia de las empresas tecnol贸gicas, las ca铆das han alcanzado la media m贸vil exponencial de 100 d铆as, aunque la escala de la ca铆da no ha sido suficiente para borrar a煤n las ganancias de las 鈥渆lecciones鈥.

Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "