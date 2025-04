El USD/CAD cae un 0,5 % ante un ISM débil y declaraciones del Primer Ministro de Canadá

La presión sobre el dólar canadiense de cara al "Día de la Liberación" se ha reducido notablemente tras la publicación de datos del ISM que apuntan a una desaceleración en el sector industrial de Estados Unidos (USD/CAD: -0,5 %). Según el informe más reciente del ISM, la expansión industrial estadounidense se ha estancado en los últimos dos meses. Diversos sectores reportan una caída significativa en los pedidos procedentes de Canadá, mientras que las presiones inflacionarias afectan negativamente a la demanda y a los niveles de producción. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar canadiense también se ha visto respaldado por declaraciones recientes de Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, quien desde Winnipeg expresó su disposición a tomar represalias frente a los nuevos aranceles estadounidenses y reafirmó su compromiso de mantener competitivo al sector automotriz canadiense frente a Estados Unidos. El USD/CAD ha perdido recientemente todas las alzas acumuladas y se dirige hacia un nivel de soporte clave en torno a 1,428. La apreciación del dólar canadiense podría ser una señal de que el riesgo comercial ya ha sido plenamente descontado por los inversores.

