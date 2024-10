El USD-JPY cae a sus niveles más bajos desde principios de 2024 📉

El yen japon茅s lidera los beneficios en la sesi贸n cambiaria de hoy en medio de la incertidumbre sobre el tama帽o del esperado recorte de tasas de la Fed y la continua disposici贸n de los banqueros del BoJ a continuar el ciclo de alzas de tasas. El USD/JPY ha bajado un 0,7% y est谩 rompiendo a niveles no vistos desde enero de este a帽o. El posicionamiento en opciones contin煤a respaldando los beneficios del yen, aunque el alcance de la cobertura del USD-JPY ha estado disminuyendo desde principios de agosto. Fuente: Bloomberg Financial LP

聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El diferencial entre las expectativas de tasas de inter茅s japonesas y estadounidenses ha socavado el carry trade del USD-JPY de larga data, lo que ha provocado una ca铆da del USD-JPY. La renovada expectativa de un recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos en EE. UU. la pr贸xima semana est谩 ejerciendo m谩s presi贸n sobre el d贸lar, fortaleciendo al yen, que depende en gran medida de la pol铆tica de la Fed. Fuente: Bloomberg Financial LP 聽 El USD-JPY cae a sus niveles m谩s bajos desde principios de 2024. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "