El USD/JPY sube tras la decisión del BoJ 📈

馃彌锔廢na versi贸n dovish de Ueda debilita el yen japon茅s El Banco de Jap贸n decidi贸 mantener los tipos sin cambios en el 0,25% durante la decisi贸n monetaria de hoy, lo que estuvo en l铆nea con lo esperado por el mercado. La distribuci贸n de los votos de los banqueros fue de 8 votos a favor de mantener y uno a favor de subir, lo que demuestra que en este momento, los funcionarios del Banco de Jap贸n est谩n esperando los datos entrantes para confirmar la legitimidad de continuar el ciclo de subidas en vista de la situaci贸n econ贸mica general del pa铆s. El jefe del banco central, Kazuo Ueda, habl贸 de manera moderada durante la conferencia de prensa. Indica que necesita que se cumplan las previsiones econ贸micas para que se suban los tipos de inter茅s. Advirti贸 que est谩 esperando las negociaciones de precios de primavera en las grandes empresas, lo que podr铆a conducir a una consolidaci贸n sostenida de la inflaci贸n en torno al objetivo. En su opini贸n, la falta de nueva informaci贸n sobre las perspectivas salariales ha llevado a que los tipos de inter茅s se mantengan sin cambios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los mercados monetarios predicen que el Banco de Jap贸n subir谩 los tipos de inter茅s a principios de 2025. Se espera que el Banco de Jap贸n suba los tipos al 0,5% en marzo. El USD/JPY sube un 0,8% hoy y est谩 probando los niveles m谩s altos desde mediados de noviembre. Vale la pena mencionar que los aumentos de ayer fueron estimulados por los matices agresivos de la decisi贸n de la Fed. El siguiente nivel de resistencia importante se sit煤a en el cruce de 157, ligeramente por encima del retroceso de 78,6. Cotizaci贸n del USD/JPY 聽 Fuente: xStation5

