El USD-MXN se estabiliza frente al dólar tras los beneficios observados en la primera parte de la jornada

Elecciones presidenciales en EE. UU.: La proximidad de los comicios estadounidenses, con votaciones programadas para mañana, ha añadido un nivel considerable de incertidumbre a los mercados. Las encuestas de última hora, como las publicadas por ABC News e Ipsos, muestran una ventaja de la vicepresidenta Kamala Harris sobre el ex presidente Donald Trump, con un 49% frente a un 46% de intención de voto. Además, datos del The New York Times revelan que Harris lidera en cinco de los siete estados clave, lo que ha aumentado las probabilidades de una victoria demócrata. Este escenario genera una presión a la baja sobre el dólar, ya que se asume que las políticas de Harris estarían orientadas a un crecimiento moderado, lo cual reduce expectativas de inflación y, por ende, fortalece el atractivo de otras monedas, como el peso mexicano.