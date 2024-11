El USDMXN pierde terreno en medio de expectativas por política migratoria y comercio

USDMXN se ha fortalecido durante la primera parte de la sesión, con un alza de 0.5% que llevó el tipo de cambio a un máximo de 20.50 pesos por dólar y un mínimo de 20.39 pesos por dólar. Pese a que el dólar se mantiene en una tendencia general al alza, hoy muestra cierta debilidad, reflejando la atención del mercado en las políticas y los datos económicos de Estados Unidos. Factores de Presión: Políticas Migratorias y Comercio El peso mexicano se debilita mientras los mercados analizan el impacto de la agenda propuesta por Donald Trump, cuyas políticas podrían afectar el panorama económico de México. Las preocupaciones giran en torno a temas como: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Relaciones comerciales : México, EE. UU. y Canadá mantienen actualmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente hasta 2026 . Sin embargo, cualquier cambio en las relaciones podría generar incertidumbre.

Política migratoria : La promesa de Trump de deportar a millones de migrantes indocumentados, muchos de los cuales son mexicanos, podría afectar los flujos de remesas, una fuente de ingresos significativa para México. La designación de Tom Homan como "Zar de la Frontera" refuerza la posibilidad de que las deportaciones se intensifiquen.

Choque de oferta: Un retorno masivo de migrantes a México podría generar un choque de oferta laboral, lo que presionaría al Banco de México (Banxico) a recortar las tasas de interés para estimular la economía y atraer inversión. Estas políticas podrían debilitar aún más al peso mexicano, afectando tanto la demanda de la divisa como la estabilidad de los flujos de capital hacia el país. Expectativas de Política Monetaria en EE. UU. y México La jornada del martes tiene pocos datos económicos clave en Estados Unidos, destacando el índice de confianza de la NFIB y algunas intervenciones de miembros de la Reserva Federal. Tras las recientes declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la dependencia de los datos para decisiones futuras, los mercados se mantienen atentos ante una posible continuación del ciclo de recortes de tasas, lo que podría impulsar aún más el rally en los mercados de acciones y en el dólar. En México, Banxico se reunirá este jueves en su junta de política monetaria. Aunque la inflación general reciente superó las expectativas, la inflación subyacente se moderó a 3.80% anual en octubre (desde 3.91%), acercándose al objetivo de 3.0% de Banxico. Analistas esperan un posible recorte de la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola a 10.25%, lo cual podría ejercer una presión adicional sobre el peso mexicano. Fuente: xStation5. El USDMXN mantiene un tono alcista tras un rebote desde el soporte en la zona de 20.26, cerca del 50% de retroceso de Fibonacci. La resistencia principal está en 20.6458, nivel cercano al máximo reciente. Si el precio logra romper la resistencia en 20.6458, podría buscar el próximo objetivo en 20.7733. En caso de rechazo en el nivel actual, una corrección podría llevar al precio hacia el soporte en 20.26. De romperse este nivel, el siguiente soporte relevante se encuentra en 20.1699, nivel del 50% de Fibonacci.

