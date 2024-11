El USDMXN repunta 0.6% ante tensiones entre Rusia y Ucrania

En la primera mitad de la sesión de hoy, el USDMXN registra una subida intradía del 0.6%, marcando un máximo de 20.32 y un mínimo de 20.19 pesos por dólar. Este movimiento refleja la mayor demanda por activos refugio en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. Catalizadores del mercado: tensiones entre Rusia y Ucrania El foco de los inversores está en la creciente incertidumbre derivada de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Según recientes declaraciones, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que permite el uso de armas nucleares contra estados no nucleares si son apoyados por potencias nucleares. Este acto es percibido como una clara advertencia tras la autorización de Estados Unidos a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las implicaciones inmediatas de estas tensiones incluyen: Retroceso de los mercados de renta variable en Estados Unidos , que presentan caídas generalizadas tras el cierre positivo del lunes.

, que presentan caídas generalizadas tras el cierre positivo del lunes. Flujo hacia activos refugio, beneficiando al dólar estadounidense (USD), el franco suizo (CHF) y el yen japonés (JPY), en detrimento de monedas emergentes como el peso mexicano. Impacto en el peso mexicano Sin una agenda económica relevante para México, el peso se ve afectado principalmente por factores externos. Además, los inversores buscan reducir su exposición a activos de riesgo, lo que ha provocado que el peso pierda terreno frente a divisas principales: EUR: +0.3% frente al MXN.

+0.3% frente al MXN. GBP: +0.3% frente al MXN.

+0.3% frente al MXN. CAD: +0.5% frente al MXN. Datos económicos en EE.UU. En el frente estadounidense, la atención está puesta en los datos del sector inmobiliario, que incluirán los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Las expectativas apuntan a una estabilización en el mercado, aunque las cifras aún podrían sorprender dada la volatilidad reciente del sector. Fuente: xStation5. El USDMXN muestra un intento de ruptura alcista para salir de su canal descendente, alcanzando niveles cercanos a 20.33. El RSI se aproxima a la sobrecompra, indicando momentum positivo, mientras el ADX confirma un incremento en la fuerza de la tendencia. Si el precio supera 20.33, podría dirigirse hacia 20.52, con un punto de entrada en la confirmación del quiebre y soporte inmediato en 20.30. Si el precio regresa por debajo de 20.30, podría buscar los niveles de soporte en 20.24 y 20.19. Una entrada corta se valida con rechazo cerca de 20.33.

