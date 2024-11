El USDMXN se estabiliza en jornada con escasa agenda económica en México y en EE.UU.

En la segunda mitad de la sesión de hoy, el par USDMXN se mantiene estable tras alcanzar un máximo de 20.44 y un mínimo de 20.25. Con una agenda económica de EE. UU. ligera y limitada a un discurso del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, los mercados han desviado su atención hacia el desarrollo de la cumbre del G20 y los comentarios en torno a la situación en Ucrania. La reciente decisión del Banco de México (Banxico) de reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos a 10.25% ha despertado dudas sobre el rumbo de la política monetaria. Sin embargo, las expectativas de recortes moderados han dado soporte al peso, junto con el ajuste al alza en la previsión de inflación de Banxico para 2024, de 4.3% a 4.7%. Este pronóstico sugiere que el banco central podría mantener las tasas elevadas por más tiempo, incentivando flujos de capital hacia el país.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDMXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en una tendencia bajista dentro de un canal descendente, con la media móvil de 50 periodos actuando como resistencia dinámica. Actualmente, el par ha intentado un rebote desde el soporte del canal en torno a los 20.26, sin embargo, aún no muestra una clara ruptura del patrón descendente. Si el precio rompe la resistencia en 20.36, podría buscar el nivel de 20.58 como siguiente objetivo, representando una posible recuperación hacia la parte superior del canal descendente. En caso de romper el soporte en 20.25, el precio podría acelerar su caída hasta el nivel de 20.06, alineándose con la tendencia actual y continuando dentro del canal bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "