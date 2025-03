El VIX alcanza un mínimo de un mes mientras el repunte de Wall Street provoca una caída de la volatilidad implícita del 32% 📉

Los Futuros del Índice de Volatilidad CBOE (VIX) están cotizando un 0.5% más bajo hoy, alcanzando niveles vistos por última vez el 27 de febrero. Las últimas dos semanas han traído una intensa presión sobre los traders e instituciones que cubren contra una mayor volatilidad (temor) en el mercado de acciones de EE. UU. Hoy el US500 y el US100 están subiendo aproximadamente un 0.4%. La caída en el VIX no se aceleró después del vencimiento de opciones y futuros del viernes (Triple Witching Day), sin embargo la caída desde el 11 de marzo hasta ahora es de casi 32% (de 26.5 a 17.88). Actualmente, la demanda de cobertura—tras las caídas más pronunciadas en varios trimestres—parece estar desvaneciéndose, dando lugar a una tendencia alcista respaldada por narrativas en torno a la relajación de las tarifas comerciales de EE. UU., menor inflación de datos, y el inicio por parte de la Reserva Federal de reducir gradualmente el endurecimiento cuantitativo (QT) a partir de agosto.

Las acciones de EE. UU. han recuperado parte de sus pérdidas recientes — el Nasdaq 100 ha bajado aproximadamente 3.5% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 ha perdido poco menos del 1.8%. Este repunte ocurrió después de que ambos índices ingresaran en territorio de corrección técnica, habiendo caído casi un 10% desde sus máximos. Parece que, al menos hasta que surjan nuevas preocupaciones, es probable una nueva “caída del VIX”, y el impulso del mercado podría llevar a otro movimiento “no estándar” en la volatilidad implícita — antes de cualquier rebote potencial en el índice.

Un posible catalizador para un nuevo temor podría ser una escalada de tensiones con Irán, lo que podría desencadenar un aumento en los precios del petróleo y las expectativas de inflación. Ya han comenzado las conversaciones entre funcionarios israelíes y estadounidenses. Según los informes, Israel no cree que las sanciones económicas por sí solas frenen el programa nuclear de Teherán y ha persuadido al expresidente Trump para establecer un plazo de dos meses para que Irán firme un nuevo acuerdo nuclear. Después de eso (a principios de mayo), no se pueden descartar acciones militares por parte de EE. UU. e Israel. Por supuesto, antes de eso, también veremos más reportes trimestrales de ganancias de grandes empresas de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

