El VIX cae un 3% mientras Wall Street avanza, impulsado en parte por la caída de los precios del petróleo 🗽

Los futuros del 铆ndice CBOE VIX (VIX), que miden la volatilidad impl铆cita de las opciones sobre el 铆ndice S&P 500, cotizan hoy con una baja de m谩s del 3%, a pesar de algunos informes bastante preocupantes procedentes de Oriente Medio (aunque no exclusivamente). Los precios de los contratos de petr贸leo crudo Brent (OIL) han bajado casi un 2% hoy, hasta los 76 d贸lares por barril, lo que respalda el sentimiento del mercado de valores. Sin embargo, los riesgos geopol铆ticos parecen ser ahora, con diferencia, el factor predominante que podr铆a conducir a una correcci贸n en los mercados. Estados Unidos espera una escalada "injustificada" de las acciones chinas en el Golfo de Taiw谩n, durante las maniobras navales chinas, el 10 de octubre. Los recientes comunicados diplom谩ticos de ambos pa铆ses indican que todav铆a no hay un acuerdo sustancial, aunque cualquier escalada directa entre China y Taiw谩n, y mucho menos Estados Unidos, sigue fuera de mis manos

Turqu铆a ha ordenado la evacuaci贸n de ciudadanos del L铆bano, y el presidente del pa铆s, Erdogan, ha sido muy cr铆tico con las autoridades israel铆es. Ir谩n indic贸 que si Israel no ataca "entonces no habr谩 guerra", mientras que cualquier ataque ser谩 respondido con "miles de cohetes" volando hacia Israel. Ayer, todav铆a le铆amos noticias de un ataque contemplado a la infraestructura energ茅tica de Ir谩n

Hoy, el presidente israel铆 Netanyahu ten铆a previsto mantener conversaciones con el presidente Biden y la viceprimera ministra Kamala Harris. Antes, se inform贸 de que no se producir铆a, sin embargo, un viaje del ministro de Defensa israel铆 Galant al Pent谩gono. Ir谩n, por otra parte, ten铆a previsto asistir hoy a conversaciones con Arabia Saudita, despu茅s de que las autoridades iran铆es indicaran recientemente que Ir谩n no tolerar铆a "compartir espacio a茅reo" con Israel por parte de ning煤n pa铆s musulm谩n. En general, el ataque militar israel铆 contra Ir谩n, que sigue siendo posible, parece ser lo m谩s preocupante. Los 煤ltimos d铆as demuestran que, en efecto, la parte israel铆 no consulta con los estadounidenses todas las actividades operativas y puede conservar cierta independencia, incluso en caso de una respuesta armada contra Ir谩n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

