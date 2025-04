El VIX sube 2,5% mientras persiste la incertidumbre antes de la apertura de Wall Street 📌

Los futuros sobre el 铆ndice de volatilidad VIX suben hoy cerca del 3%; sin embargo, comparado con los m谩ximos de ayer por sobre 40, el VIX ha ca铆do casi un 10%. El 铆ndice de referencia de EE.UU., el US500, "ignor贸" la noticia de los aranceles de represalia del 125% por parte de China, aunque la demanda por cobertura se mantiene elevada, con el VIX a煤n cotizando por sobre los 35 antes de la apertura del mercado estadounidense. VIX (Intervalo H1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el gr谩fico horario, se observa que el VIX ha formado un patr贸n bajista de "hombro-cabeza-hombro", el cual, combinado con una divergencia en los indicadores MACD y RSI, podr铆a se帽alar presi贸n bajista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el VIX es conocido por su imprevisibilidad, y cualquier noticia negativa para el mercado accionario podr铆a f谩cilmente provocar una nueva prueba o ruptura por sobre el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en torno a los 38, o incluso niveles superiores a 40. Fuente: xStation5 VIX (Intervalo M15) Al observar formaciones anteriores de m谩ximos en el VIX, se aprecian ciertas similitudes, especialmente en la forma de rupturas bajistas inesperadas desde patrones t茅cnicos que se asemejan a tri谩ngulos rectangulares. Los niveles clave a vigilar ahora est谩n en torno a los 36,5鈥37; una ruptura por encima de esta zona podr铆a abrir la puerta a un nuevo testeo de los m谩ximos de ayer. Por el contrario, una ca铆da por debajo de 33,8 podr铆a confirmar una presi贸n bajista sostenida. Fuente: xStation5

