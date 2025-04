El VIX sube un 1,8 % antes de los datos preliminares del ISM manufacturero de EE. UU. y del informe JOLTS.

Los futuros sobre el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) suben más de un 2 % hoy, ante la publicación de un dato macroeconómico clave en EE. UU., el ISM manufacturero de marzo, programado para las 15:00 GMT. El S&P 500 cerró el primer trimestre de 2025 con una caída del 4,6 %, el peor inicio de año desde el primer trimestre de 2022. Los inversores se sienten amenazados por los aranceles y sus consecuencias económicas. Se espera que el ISM manufacturero muestre una lectura de 49,5 frente al 50,3 previo, mientras que las ofertas de empleo JOLTS caigan a 7,665 millones desde 7,74 millones. La confianza de los consumidores en el futuro económico retrocedió en marzo a su nivel más bajo en 12 años, según el Conference Board. De acuerdo con Goldman Sachs, si Trump impone nuevos aranceles del 15 %, el crecimiento económico anual se desaceleraría hasta apenas 1 % hacia finales de año. Además, los analistas asignan una probabilidad superior al 33 % a que se produzca una recesión en los próximos 12 meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según Moody’s y EY-Parthenon, la aplicación de aranceles universales del 20 % provocaría una recesión. Moody’s proyecta un desempleo máximo del 7,3 % a inicios de 2027, permaneciendo cerca del 6 % hasta 2028. En sus escenarios más extremos, Moody’s anticipa que las acciones podrían perder hasta una cuarta parte de su valor y que se perderían más de 5 millones de empleos antes de 2027. El mayor riesgo para los mercados es un alza en los precios de los bienes, mientras que los beneficios y la productividad en EE. UU. se verían afectados negativamente. VIX (Intervalo M15) El VIX intenta rebotar desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, correspondiente a la reciente ola alcista en los 21,46 puntos. Por ahora, se espera una consolidación entre los niveles de 38,2 % y 23,6 % de Fibonacci, mientras los mercados esperan los datos macroeconómicos clave de EE. UU. Fuente: xStation5

