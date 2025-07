Hoy conoceremos nuevos resultados trimestrales

La atención del mercado estará centrada en la publicación del informe de inflación de la Universidad de Michigan para julio y en los datos del mercado de construcción de viviendas en Estados Unidos correspondientes a junio. Además, continúa la temporada de resultados trimestrales con la publicación de informes de grandes empresas como American Express, Charles Schwab y 3M. Calendario económico 07:00 AM BST, Alemania – Datos de inflación de junio: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Precios al Productor (IPP) de Alemania: previsión -1,3% interanual; anterior -1,2% interanual.

IPP de Alemania: previsión 0,1% mensual; anterior -0,2% mensual. 09:15 AM BST, Alemania – Discurso de Mauderer 09:15 AM BST, Alemania – Discurso del presidente Nagel 01:30 PM BST, Estados Unidos – Permisos de construcción de junio: Anterior: -2,0% mensual. 01:30 PM BST, Estados Unidos – Inicios de construcción de viviendas en junio: Previsión: 1,290 millones; anterior: 1,256 millones.

Anterior: -9,8% mensual. 01:30 PM BST, Estados Unidos – Permisos de construcción de junio: Previsión: 1,390 millones; anterior: 1,394 millones. 03:00 PM BST, Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan (julio): Expectativas de inflación a 1 año: anterior 5,0%.

Condiciones actuales en Michigan: previsión 63,9; anterior 64,8.

Sentimiento del consumidor en Michigan: previsión 61,4; anterior 60,7.

Expectativas del consumidor en Michigan: previsión 55,0; anterior 58,1.

Expectativas de inflación a 5 años en Michigan: anterior 4,0%.

