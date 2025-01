El VIX sube un 5% a medida que aumenta la incertidumbre del mercado de valores 📈El Oro gana un 0,6%

La ca铆da de la confianza en Wall Street respalda otro movimiento alcista en el 铆ndice de volatilidad CBOE (VIX) y el ORO, ya que los mercados se "preparan para el efecto desconocido" de los aranceles de Trump, el aumento de los rendimientos y las valoraciones hist贸ricamente altas del mercado de valores. La demanda de activos de refugio seguro y el panorama mixto de las lecturas macroecon贸micas recientes de EE. UU. respaldan al oro, mientras que la venta masiva en Wall Street impulsa al VIX al alza en medio de estrategias de cobertura de volatilidad

El ORO gana un 0,6% hoy a pesar de la fortaleza del d贸lar estadounidense. Al mismo tiempo, los rendimientos estadounidenses cayeron del 4,72% al 4,68% hoy, despu茅s de los comentarios de Waller de la Fed, quien se帽al贸 que la inflaci贸n estadounidense va camino del 2%, mientras que los efectos inflacionarios de los aranceles no est谩n garantizados. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El VIX sube otro 5 % hoy, mientras que el US500 pierde un 0,6 %. Como podemos ver a continuaci贸n, las subidas anteriores a veces terminaban en un patr贸n de 1:1. Si esto vuelve a suceder, el VIX podr铆a subir hasta aproximadamente 19,2 o m谩s. 聽 Fuente: xStation5

