El yen japonés se estabiliza mientras persisten las dudas sobre la política monetaria del Banco de Japón

El yen japonés registró un leve avance situándose cerca de 151,6 por dólar, aunque permanece próximo a su nivel más bajo en dos semanas. Este movimiento se dio en un contexto donde el dólar se fortaleció a nivel global antes del reporte clave de inflación en Estados Unidos. Factores locales: datos económicos mixtos en Japón Índice Tankan negativo : El indicador de confianza empresarial elaborado por Reuters mostró un retorno a terreno negativo en diciembre, señalando cierto pesimismo entre las empresas japonesas.

Mejora en el sentimiento manufacturero : Según el índice BSI, el optimismo en el sector manufacturero aumentó durante el cuarto trimestre, destacando una recuperación parcial en la actividad industrial.

Precios al productor en alza: Los precios al productor crecieron en noviembre al ritmo más acelerado en 16 meses, reflejando presiones inflacionarias persistentes. Expectativas de política monetaria: debate en el Banco de Japón La incertidumbre domina el panorama, ya que los mercados están divididos respecto a los próximos movimientos del Banco de Japón (BOJ): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Señales de ajuste : El gobernador Kazuo Ueda señaló que una subida de tasas podría estar próxima, respaldada por un desempeño económico en línea con las metas del banco central.

Advertencias de debilidad: Toyoaki Nakamura, miembro de la junta del BOJ, mostró cautela sobre el crecimiento salarial y expresó inquietudes sobre posibles signos de debilitamiento económico, lo que reduce la probabilidad de un ajuste inmediato. Perspectivas para el yen Fortalecimiento limitado : Si el Banco de Japón mantiene las tasas, el yen podría enfrentar presión adicional, especialmente si los datos en EE.UU. respaldan un dólar más fuerte.

Riesgos alcistas: Un giro más restrictivo del BOJ en diciembre o enero podría dar un impulso al yen, acercándolo a niveles más favorables frente al dólar. El escenario a corto plazo dependerá tanto de la política monetaria japonesa como de los datos económicos clave en Estados Unidos, lo que mantendrá al yen bajo la lupa de los mercados globales. USDJPY M15 Fuente: xStation 5

