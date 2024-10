Shigeru Ishiba ganó la votación interna para el puesto de líder del Partido Liberal Democrático en Japón y, por lo tanto, será nominado como el nuevo primer ministro de Japón. Es un ex ministro de Defensa. Ishiba es conocido por apoyar la actual política del BoJ de aumento de los tipos de interés. Su última declaración de agosto indicó que las subidas de los tipos de interés podrían conducir a precios más bajos y una mayor competitividad industrial. Por otro lado, el segundo candidato, Takaichi, era conocido por oponerse a las subidas de las tasas de interés.Ishiba, el nuevo líder del partido gobernante, apoya un mayor ajuste de la política monetaria por parte del Banco de Japón. Situación del yen japonés El yen japonés se ha fortalecido significativamente frente al dólar estadounidense tras la noticia de la elección del nuevo líder del Partido Liberal Demócrata. Desde los resultados, el tipo de cambio USD/JPY ha superado los retrocesos de Fibonacci del 61,8% y del 50% y actualmente está probando el retroceso de Fibonacci del 38,2%, que históricamente ha provocado fuertes reacciones de los precios. Después de tal movimiento, tanto el RSI como el MACD indican fuertes condiciones de sobreventa. Sin embargo, mirando desde la perspectiva del gráfico diario, tanto el RSI como el MACD estaban en divergencia alcista, lo que indicaba fortaleza en el dólar estadounidense. La ruptura de la línea de tendencia en estos indicadores puede señalar el comienzo de un mayor fortalecimiento del yen japonés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

