Elecciones en Perú: Fujimori se perfila como ganadora gracias al voto exterior

Una diferencia de 36.000 votos separa hoy a Keiko Fujimori de la presidencia de Perú, construida casi en su totalidad fuera del país. Dentro de Perú, Fujimori pierde la elección por más de 43.000 votos, y es la votación de la diáspora, donde supera a Roberto Sánchez por unos 80.000 sufragios, la que la coloca como virtual ganadora con 99% del escrutinio completado. De confirmarse, sería la cuarta vez que se presenta a la presidencia, la primera en que gana, y la primera ocasión en la historia reciente del país en que un candidato triunfa sin ganar el voto doméstico.

El voto en el exterior define una elección que Fujimori pierde en casa

Fujimori se impuso con comodidad en Lima, la franja costera y la selva amazónica, además de la votación en el extranjero, donde alcanzó cifras como 88% en Miami y 90% en Tokio entre la comunidad peruana residente. Sánchez, en cambio, dominó el territorio andino, ganando en cerca de tres cuartas partes de los distritos del país y superando el 90% de los votos en varias decenas de ellos. Esa fortaleza andina replica, aunque con menor intensidad, la base que en 2021 llevó a la presidencia a Pedro Castillo, aliado político de Sánchez; la diferencia entre ambos niveles de apoyo abrió espacio para que Fujimori sumara votos en zonas tradicionalmente de izquierda, como Cusco.

El conteo tuvo además un vaivén relevante, Sánchez tomó la delantera al día siguiente del balotaje del 7 de junio, posición que perdió cuando llegaron los últimos resultados desde Argentina. La estrechez del resultado final no es un fenómeno nuevo para Fujimori, en sus dos derrotas anteriores en segunda vuelta presidencial, el margen también se ubicó cerca de los 40.000 votos, lo que confirma un electorado dividido casi en partes iguales. Un triunfo suyo, de concretarse, se sumaría a la ola de gobiernos de derecha que ya gobiernan en Chile, Bolivia y Ecuador.

Sánchez impugna el voto externo; los observadores no reportan irregularidades

El proceso no ha estado libre de roces, Sánchez y su entorno cuestionan el reconteo de los votos emitidos en el exterior y piden anular los sufragios registrados en Argentina y Estados Unidos, países donde Fujimori obtuvo una ventaja amplia gracias a sus comunidades de peruanos residentes. Los organismos de observación electoral, sin embargo, no reportaron anomalías en el desarrollo de la jornada de votación. La disputa también se trasladó a la calle, simpatizantes de Sánchez ya marcharon el fin de semana en Lima, y el partido convocó a una nueva concentración para el viernes, con delegaciones esperadas desde distintas regiones del país.

Desde el comando de Sánchez insisten en que cualquier resultado deberá estar respaldado por garantías plenas de transparencia para ser aceptado. Fujimori necesitará tender puentes políticos para evitar un ciclo de protestas sociales durante su gestión. Esa tarea de gobernabilidad será más exigente aún si las impugnaciones del comando rival se prolongan más allá de esta semana.

Su propio apellido sigue siendo un obstáculo para parte del electorado, heredado del rechazo que provoca la figura de su padre, Alberto Fujimori, presidente en la década de 1990 y condenado por su responsabilidad en homicidios cometidos por escuadrones de la muerte durante su gobierno. El analista Carlos Meléndez sostiene que ese rechazo histórico pesa menos entre los votantes jóvenes, y que el debate sobre un posible indulto a su padre perdió toda vigencia cuando este murió en 2024, apenas un año después de obtener la libertad por razones humanitarias.

Lo que el resultado implica para los mercados peruanos

Para los mercados, la definición presidencial llega en un momento en que la BVL acumula un alza de 20.7% en 2026, el mejor rendimiento bursátil de la región, en un país cuya economía depende en buena medida de las exportaciones de cobre. Las plataformas de ambos candidatos contrastan de forma marcada, Fujimori ofrece continuidad de mercado y mano dura en seguridad, mientras Sánchez se identificó como continuador del proyecto de Pedro Castillo, cuyo paso por el poder dejó episodios de inestabilidad que los inversionistas no han olvidado. Ese contraste es lo que el mercado intentará leer una vez que el resultado quede zanjado.

La validación final depende de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales resuelva los reclamos pendientes sobre el voto en el exterior, lo que mantiene una cuota de incertidumbre de corto plazo para los inversionistas locales. Más allá de esa definición administrativa, el verdadero examen llegará después, gobernar con un mandato que nace con una división geográfica tan marcada exigirá una capacidad de negociación política que ningún resultado electoral garantiza por sí solo.

El MSCI All Peru Capped Index funciona como proxy para la BVL. Fuente: xStation5.