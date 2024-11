Eli Lilly sube un 3% tras una venta masiva en medio de informes del WSJ 🔍

Seg煤n el Wall Street Journal, representantes de Novo Nordisk (NVO.US), fabricante de Ozempic y Wegova, as铆 como de su rival Eli Lilly (LLY.US), que fabrica los f谩rmacos contra la obesidad Zepbound y Mounjaro, est谩n visitando sindicatos estadounidenses y equipos de recursos humanos de empresas privadas para defender la implementaci贸n de tratamientos contra la obesidad basados 鈥嬧媏n GLP-1, lo que podr铆a mejorar las ventas y el inter茅s del mercado estadounidense. Seg煤n la consultora Leverage, alrededor del 25% o 65 millones de estadounidenses tienen un plan de seguro m茅dico que cubre los medicamentos para bajar de peso. Alrededor del 44% de los empleadores estadounidenses con al menos 500 empleados ofrecieron un seguro m茅dico ampliado a los medicamentos para bajar de peso en 2024. Por lo tanto, al mercado le gusta la actividad "proactiva" de los representantes de los dos gigantes farmac茅uticos.

Los medicamentos imitan la hormona que regula el apetito y los niveles de az煤car en sangre, y se han vuelto muy buscados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. Morgan Stanley estima que el mercado de medicamentos GLP-1 alcanzar谩 los 105 mil millones de d贸lares en 2030, aunque esto depender谩 de la disponibilidad para los pacientes. Hasta ahora, los empleadores estadounidenses se han mostrado reacios a cubrir el costo de los tratamientos farmacol贸gicos contra la obesidad.

Actualmente, la aplicaci贸n Wegovy cuesta 1.350 d贸lares al mes, y el precio de Zepbound es de unos 1.060 d贸lares al mes. Los fabricantes destacan que la lucha contra la obesidad y sus complicaciones relacionadas puede generar ahorros a largo plazo en los costos de atenci贸n m茅dica para los empleadores.

Este a帽o, la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprob贸 el medicamento Wegovy de Novo Nordisk para reducir el riesgo de enfermedades card铆acas. Eli Lilly est谩 buscando la aprobaci贸n del medicamento Zepbound para tratar la apnea del sue帽o. Adem谩s, varios estudios sugieren que los medicamentos pueden ayudar con una serie de afecciones, incluido el tratamiento de la adicci贸n y la enfermedad de Alzheimer. La reciente reacci贸n del mercado fue impulsada por una Gr谩fico de Eli Lilly y Novo Nordisk Las acciones de Eli Lilly y Novo Nordisk cotizan aproximadamente un 10% por debajo de la media exponencial de la EMA200 (l铆nea roja), lo que hist贸ricamente ha sido una oportunidad de acumulaci贸n para los inversores a largo plazo. Un riesgo considerable es el posible endurecimiento de las regulaciones sobre las aplicaciones de GLP-1 bajo la administraci贸n de Donald Trump. Las perspectivas para los medicamentos contra la obesidad han hecho que la prima en la valoraci贸n de ambas empresas alcance niveles r茅cord. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

