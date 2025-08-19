Leer más

Empresas de cobre en EE. UU. elevan precios tras alivio arancelario

12:59 19 de agosto de 2025

Los principales fabricantes de cables eléctricos en Estados Unidos han comenzado a aplicar incrementos de precios apenas semanas después de que el presidente Donald Trump anunciara la exención de aranceles a las importaciones de cobre sin procesar.

Hilos de cobre
 

 

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

La medida fijó un arancel del 50% únicamente para productos manufacturados que contienen cobre, como alambres y cables, y no para el cobre refinado básico, lo que alivió los costos de adquisición del metal para compañías nacionales como Southwire y Cerrowire, mientras que encareció la competencia internacional que exporta productos terminados a EE. UU.

Estrategia empresarial: subidas de precios

No obstante, a pesar de beneficiarse de menores costos de materia prima, estas compañías han decidido trasladar incrementos a sus clientesSouthwire y Cerro Wire, propiedad de Berkshire Hathaway, anunciaron recientemente subidas del 5% en una amplia gama de productos de alambre de cobre, de acuerdo con la hoja actualizada de Copper Building Wire.

Esto sugiere que los consumidores estadounidenses podrían terminar pagando más incluso en un contexto en el que los precios globales del cobre muestran una tendencia a la baja.

Lista de precios de southwire

 

 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

21.08.2025
9:37

Los PMI de Francia y Alemania superan las expectativas

Los primeros datos del PMI de agosto en Europa apuntan a una mejora moderada en la actividad económica. Francia y Alemania, las dos mayores economías...

 8:55

PMI y empleo en EE. UU. marcan la jornada

El jueves estará dominado por los informes del PMI, que ofrecerán información sobre la actividad manufacturera y de servicios en las...

 8:12

Wall Street cierra a la baja, pero limita pérdidas

Wall Street cerró a la baja ayer, aunque una parte significativa de las pérdidas iniciales de la sesión se recortó a medida...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo