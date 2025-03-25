CFDs: Definiciones Clave para Invertir y Hacer Trading

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

Definiciones de los términos más usados en el trading con CFDs (Contratos por Diferencia). Aprende sobre Stop Loss, Take Profit, Apalancamiento, Margen, Bid/Ask y más para invertir online de forma informada.

Cuando te adentras en el mundo del trading con CFDs, es fundamental comprender la terminología específica. Familiarizarte con estos conceptos te permitirá tomar decisiones de inversión más informadas y gestionar mejor el riesgo. A continuación, te presentamos las definiciones de los términos más importantes en CFDs:

Precio Bid / Ask (Oferta / Demanda)

El precio Bid / Ask se refiere a una cotización de precio bidireccional que indica el mejor precio potencial al que se puede vender (precio Bid o de oferta) y comprar (precio Ask o de demanda) un valor en un momento dado.

El precio de oferta (Bid) representa el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar por una acción u otro valor.

representa el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar por una acción u otro valor. El precio de venta (Ask) representa el precio mínimo que un vendedor está dispuesto a aceptar por ese mismo valor.

Es crucial recordar que, al realizar una transacción, compramos a los vendedores (al precio Ask) y vendemos a los compradores (al precio Bid).

Apalancamiento Financiero

El apalancamiento es una herramienta que multiplica el poder adquisitivo del capital depositado en el margen, permitiéndote realizar transacciones que exceden el valor de tu depósito inicial. Por ejemplo, un apalancamiento de 1:100 significa que el valor de tus operaciones puede ser 100 veces mayor. Esto implica que un depósito de $1 podría permitirte realizar transacciones por un valor de $100.

Sin embargo, el uso del apalancamiento generalmente se considera muy arriesgado y requiere una estricta gestión del riesgo para evitar pérdidas significativas.

Swap en Trading

Un Swap es un acuerdo entre dos partes que especifica las reglas de los pagos mutuos, dependiendo de un parámetro de mercado específico (como un tipo de interés o tipo de cambio). En el contexto del trading, un swap es el interés que un inversor recibe o paga por mantener una posición abierta durante la noche (de un día para el siguiente).

Prácticamente todas las transacciones realizadas en Forex y CFDs implican swaps.

Margen Requerido en Trading

El margen es la garantía que un trader debe depositar con su bróker para cubrir el riesgo que las posiciones abiertas representan para este. En un mercado apalancado, esto significa que el inversor no necesita tener el monto total para cubrir el valor completo de la transacción, sino solo el monto requerido por el bróker como garantía.

Los cambios en el valor de una transacción apalancada se cubren con los fondos depositados en el margen. Si estos fondos se agotan, el bróker se verá obligado a cerrar la transacción, un evento conocido como Stop Out.

Posiciones Largas y Posiciones Cortas

Entender las posiciones largas y cortas es fundamental en el trading:

Posición Larga (Compra): Tener una posición larga en un valor significa que los inversores poseen un activo y esperan que su precio suba en el futuro. Es la forma tradicional de invertir.

Tener una posición larga en un valor significa que los inversores poseen un activo y esperan que su precio suba en el futuro. Es la forma tradicional de invertir. Posición Corta (Venta en Corto): Se refiere a la venta de un activo que el trader no tiene en propiedad, pero cree que su precio bajará en el futuro. Si las suposiciones del inversor son correctas, podrá comprar el activo a un precio más bajo y obtener una ganancia. Por el contrario, si el precio sube, el inversor incurrirá en una pérdida.

Calculadora de Lotes

La Calculadora de Lotes es una herramienta indispensable para la gestión del riesgo en el trading. Esta herramienta te ayuda a calcular automáticamente los parámetros clave de tu operación, como el valor del pip, el margen necesario y el valor del diferencial (spread). Determina instantáneamente todos los aspectos importantes de tu operación, permitiéndote tomar decisiones de inversión más informadas y de forma más rápida.

Take Profit & Stop Loss (Incluido Trailing Stop)

Estas son órdenes clave para la gestión de tus operaciones: