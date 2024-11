🔴 EN DIRECTO: Trump, cerca de la victoria

El candidato republicano suma 248 votos en el Colegio Electoral frente a los 214 de la candidata dem贸crata Donald Trump se impone a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. El candidato republicano adelanta a la candidata dem贸crata y suma, a esta hora, 248 votos electorales en el Colegio Electoral de los 270 necesarios para hacerse con la presidencia. Harris, por su parte, se sit煤a ahora mismo con 214 votos. El mercado empieza a descontar ahora mismo la victoria de Trump, y lo principales 铆ndices de estados unidos suben ante estos resultados. En concreto, el S&P 500 y Nasdaq 100 suben en torno a un 1%, mientras que el Russell 2000 se anota una subida de m谩s del 2,20%. Adem谩s, el bitcoin firma nuevos r茅cords. En Europa, la situaci贸n es inversa: los futuros del Euros Stoxx caen un 1%, mientras que el euro se desploma un 1,6% frente al d贸lar. Descubre con nuestro analista de mercados, Manuel Pinto, la 煤ltima hora de las elecciones de Estados Unidos y su impacto en los principales mercados.聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 隆No te lo pierdas!聽馃憞 聽 聽 聽 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "