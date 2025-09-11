(EN VIVO) Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE🎙️

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios los tipos de interés, y su presidenta, Christine Lagarde, está ofreciendo declaraciones en este momento. El EUR/USD sube al inicio de sus comentarios. Estos son los puntos clave de sus declaraciones:
Los datos de PIB reflejan un adelanto de actividad en el primer trimestre.
La economía creció gracias a la resiliencia de la demanda interna.
Los acuerdos comerciales recientes han reducido la incertidumbre.
El impacto de los acuerdos comerciales se aclarará con el tiempo.
Aranceles más altos y un euro más fuerte continúan lastrando el crecimiento, aunque se espera que estos vientos en contra se desvanezcan hacia el próximo año.
La inversión debe estar respaldada por el gasto público.
El mercado laboral sigue siendo una fuente de fortaleza.
Las encuestas recientes apuntan a crecimiento tanto en el sector manufacturero como en el de servicios.
El proceso desinflacionario ha concluido.
Los inversores reducen apuestas de recortes del BCE, lo que indica que el ciclo de subidas de tasas ha terminado.
La decisión fue unánime.
Presidenta del BCE, Lagarde: la economía doméstica muestra resiliencia.
Presidenta del BCE, Lagarde: seguimos en una buena posición; la inflación está donde queremos que esté.
Fuente: xStation 5
