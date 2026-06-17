¿Encontró el petróleo un techo tras desplomarse desde $120?

El petróleo (OIL) borró en cuestión de días una porción significativa de las ganancias que había acumulado durante el conflicto entre EE.UU. e Irán, cayendo desde más de 120 dólares por barril hasta cerca de 76 dólares el WTI. La velocidad del ajuste contrasta con la fotografía física del mercado, en que los inventarios comerciales en Cushing, el centro de almacenamiento más importante de EE.UU., llevan ocho semanas consecutivas cayendo y se ubican en un nivel que la mayoría de los operadores considera el mínimo operativo. El precio dice que la crisis de oferta quedó atrás y los inventarios dicen que el mundo nunca tuvo tan poco margen de maniobra, esa tensión es la que define lo que viene para el crudo.

¿Es esto un techo?

El gráfico de percentiles de cinco años mostró recientemente al Brent en 97,5 dólares y al WTI en 95,0 dólares, niveles ubicados entre el percentil 75 (89,1 dólares) y el percentil 90 (106,4 dólares) de los últimos cinco años. Es decir, el crudo llegó a cotizar en la zona alta de su rango histórico reciente, sin alcanzar los extremos más severos. Desde ese punto la caída se profundizó: Bloomberg reportó que el Brent cerró por debajo de 79 dólares el 15 de junio, su nivel más bajo desde principios de marzo, tras cuatro sesiones consecutivas de descensos, mientras el WTI cedió 5.8% hasta 76.05 dólares.

El posicionamiento especulativo agrega un segundo indicio de que la corrección podría tener más recorrido. Los datos de la CFTC muestran que los fondos de Managed Money mantienen posiciones netas largas en WTI por 95.000 contratos, una cifra elevada en términos históricos aunque todavía lejos de los máximos de 250.000 a 300.000 contratos vistos en ciclos anteriores. Cuando los fondos están muy cargados hacia el lado largo, una noticia de desescalada como la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán puede acelerar la toma de utilidades, amplificando el movimiento bajista. Según datos de Kpler, los commodity trading advisers pasaron a posición neta corta en Brent por primera vez desde enero, con 9% corto frente a 27% largo solo un día antes.

Inventarios en mínimos históricos limitan hasta dónde puede caer

Mientras el precio retrocede, el costado físico del mercado muestra una fragilidad que rara vez se había visto. Los inventarios en Cushing, el complejo de almacenamiento más grande de EE.UU. y punto de cruce de buena parte de los oleoductos del país, cayeron por octava semana consecutiva hasta unos 20 millones de barriles, el equivalente a menos de dos días de producción estadounidense. La medida más amplia de inventarios en EE.UU., que incluye Cushing, la reserva estratégica y el combustible ya refinado, se ubica en su nivel más bajo desde que existen registros comparables, en 1985. La propia reserva estratégica cayó a unos 340 millones de barriles, el menor nivel desde 1983, lo que llevó a la administración Trump a liberar 172 millones de barriles adicionales para aliviar los precios de los combustibles.

Los gráficos de inventarios comerciales confirman la magnitud del drenaje: las existencias de crudo, excluyendo la reserva estratégica, se ubican en 418,2 millones de barriles, por debajo de la banda estacional de los últimos cinco años, tras cambios acumulados de cuatro semanas marcadamente negativos en las lecturas más recientes. La producción estadounidense, en cambio, se mantiene cerca de sus máximos históricos, lo que sugiere que el techo del crudo ganaría credibilidad recién cuando los inventarios comiencen a reconstruirse de forma sostenida junto con esa mayor oferta. Por ahora, ese drenaje sostiene el backwardation entre los contratos de WTI más próximos, señal de que la oferta inmediata sigue ajustada, mientras las refinerías del Medio Oeste, que dependen del crudo de Cushing, procesaron la semana pasada un volumen récord según la EIA.

La Agencia Internacional de Energía publicó esta semana su primera proyección para 2027, y el resultado contrasta con la estrechez de los últimos meses, porque anticipa un crecimiento de la oferta global de 8 millones de barriles diarios frente a un avance de la demanda de solo 2 millones, lo que dejaría un superávit de mercado de aproximadamente 5 millones de barriles diarios.

El organismo estimó que el conflicto bloqueó más de 14 millones de barriles diarios de producción y exportaciones de Medio Oriente, con un drenaje de inventarios que se aceleró desde 3.8 millones de barriles diarios al inicio de la guerra hasta 4.6 millones solo en mayo. La propia agencia advirtió que la recuperación plena no está garantizada, la incertidumbre política, el desminado pendiente y los arreglos de transporte marítimo aún sin resolver podrían retrasar el regreso de los barriles de Medio Oriente incluso después de una firma formal.

Análisis técnico del petróleo (OIL)

El gráfico diario muestra al petróleo en 78.92 dólares, apenas por encima de la SMA(200) , mientras que la SMA(50) se ubica muy por arriba, reflejo de cuán rápido se revirtió la tendencia tras el máximo bélico. El RSI en zona de sobreventa consistente con la velocidad de la caída de las últimas ruedas. El gráfico distingue dos zonas de consolidación, la más reciente, formada durante el conflicto, se ubica entre 86.05 y 111.62 dólares, una zona que el precio ya abandonó por abajo y la anterior, previa a la guerra, está entre 58.48 y cerca de 70 dólares.

Entre ambas, un gap marcado en el gráfico señala el salto de precio que generó el inicio del conflicto, con referencias en 73.12 y 69.37 dólares que funcionan como el primer objetivo de cierre de ese gap si la corrección continúa. El soporte inmediato se ubica en 73.12 y la resistencia inmediata en 86.05, el piso de la zona de consolidación reciente que el precio acaba de perder. El sesgo técnico resultante es bajista de corto plazo, el quiebre de la zona de consolidación de la guerra y el RSI en sobreventa sugieren que el mercado está cerrando ese capítulo, aunque una eventual cercanía a la SMA(200) podría generar un primer intento de estabilización antes de buscar el cierre completo del gap.

Fuente: xStation5.