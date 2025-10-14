Ericsson sorprende con sus resultados

Ericsson ha publicado sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, que superaron las expectativas del mercado a pesar de una disminución del 9% en los ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. Tras la publicación de los datos y el anuncio de la alianza con Vodafone, el precio de sus acciones aumentó un 15%.

Principales métricas de los resultados de Ericsson

El beneficio operativo (EBIT) alcanzó aproximadamente 1.620 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas de aproximadamente 1.480 millones de dólares.

Los ingresos disminuyeron un 9%, hasta casi 5.950 millones de dólares.

El margen bruto aumentó al 48,1%, lo que indica una mayor eficiencia operativa.

El margen EBITA se situó en el 27,6%, impulsado en parte por una ganancia extraordinaria de aproximadamente 730 millones de dólares por la venta del negocio iconectiv.

A pesar de la caída de los ingresos, Ericsson destaca una mayor rentabilidad y una sólida posición financiera, lo que permite la inversión y el crecimiento continuos. La compañía consiguió importantes contratos en India, Japón y el Reino Unido, y sus soluciones 5G Open RAN han sido reconocidas como algunas de las más innovadoras del sector.

Precio de la acción de Ericsson

Fuente : Plataforma de XTB

Acuerdo con Vodafone

Ericsson anunció un contrato de cinco años con Vodafone para modernizar la infraestructura de red del operador en varios mercados europeos. Según el acuerdo, Ericsson será el proveedor exclusivo de la red de acceso radioeléctrico (RAN) de Vodafone en Irlanda, Países Bajos y Portugal, manteniendo al mismo tiempo un papel de proveedor líder en Alemania, Rumanía y Egipto.

El acuerdo incluye la implementación de equipos y software 5G avanzados, incluyendo la Plataforma de Automatización Inteligente de Ericsson y las aplicaciones rApps basadas en IA. Estas tecnologías están diseñadas para automatizar la optimización de la red, mejorar la eficiencia energética y optimizar la gestión de redes multiproveedor.

Alemania será el primer mercado en implementar estas soluciones, con el inicio previsto de las obras en el cuarto trimestre de 2025. Este acuerdo amplía la colaboración existente entre Ericsson y Vodafone, que incluye un contrato de 12.500 millones de coronas suecas para el desarrollo de la red 5G en el Reino Unido.