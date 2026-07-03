¿Es sostenible el repunte de bitcoin?

Bitcoin cotiza en 61.900 dólares, con un avance de 0.82% en el día y 3.97% en la semana, tras recuperar 6.5% desde el mínimo del martes en 57.750 dólares. El rebote llega luego de que la criptomoneda rompiera de forma decisiva su media móvil de 200 semanas y su correlación con el dólar y con el sector tecnológico se fracturara.

El avance del día y de la semana convive con una caída de 31.53% en los últimos seis meses, lo que deja abierta la pregunta de si esto es el inicio de un cambio de tendencia o apenas un rebote dentro de una estructura que sigue siendo técnicamente bajista.

Un dato de empleo débil en EE.UU. reduce las apuestas por una Fed más agresiva

La economía de Estados Unidos sumó 57.000 empleos en junio, muy por debajo de los 113.000 esperados, mientras la tasa de desempleo cayó a un mínimo de un año de 4.2%. El reporte incluyó además revisiones a la baja de 74.000 puestos en los datos de abril y mayo, lo que llevó el promedio móvil de tres meses de nómina no agrícola a 111.000, un número que en términos relativos decepcionó pese a la lectura headline positiva.

La reacción en el mercado de tasas fue inmediata, marcó que la probabilidad de un alza de la Fed en julio cayó de 34% el martes a 27% el miércoles, tras comentarios del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en Sintra sobre una moderación de los riesgos de inflación, y se desplomó hasta 18% después del dato de empleo del viernes. Apenas 30 puntos básicos de alzas están ahora descontados para la reunión de diciembre, el nivel más bajo en semanas, y el primer aumento de tasa totalmente descontado se trasladó de octubre a diciembre. Ese reacomodo dovish presionó al dólar, que encamina su peor semana desde mayo, e impulsó a los bonos del Tesoro, con el rendimiento a 2 años retrocediendo a 4.14%.

Los derivados de cripto empiezan a inclinarse hacia el lado alcista

En el mercado de derivados, el total de liquidaciones de futuros cripto en 24 horas sumó 417 millones de dólares, de los cuales 160.8 millones correspondieron a ether y solo 97 millones a bitcoin, lo que indica que el posicionamiento bajista estaba más concentrado en ether antes del rebote. El ethereum subió por tercer día consecutivo, acumulando un avance de 11.5% desde el martes, y su interés abierto en futuros trepó a 14.31 millones, el nivel más alto desde el 10 de junio, con tasas de financiamiento anualizadas cercanas a 10%, una señal de demanda creciente por exposición alcista.

El posicionamiento en opciones también giró hacia el optimismo. En Deribit, las opciones de bitcoin más negociadas en las últimas 24 horas fueron calls con precios de ejercicio entre 60.000 y 70.000 dólares, mientras que en ether la mayor actividad se concentró en el call de 2.500 dólares. La volatilidad implícita de bitcoin y ether a 30 días continúa a la baja desde hace semanas, revirtiendo el repunte de junio, un patrón que históricamente ha acompañado extensiones alcistas más que techos de mercado. Las altcoins reflejaron el mismo tono: Uniswap subió más de 11% tras confirmar que será el proveedor de liquidez principal de la nueva cadena de capa dos de Robinhood, y Solana extendió su repunte a más de 17% en la última semana, recuperándose hasta 80 dólares desde los 68 dólares de siete días atrás.

El bitcoin prueba una zona de resistencia clave tras el rebote intradía

En gráfico diario, Bitcoin mantiene una estructura bajista de mediano plazo, con máximos y mínimos descendentes contenidos dentro de un canal bajista que sigue vigente desde finales de 2025. Tras fracasar en el intento de recuperar la zona de 82.300 dólares, el precio volvió a situarse por debajo de las medias de 50 y 200 periodos, manteniendo intacto el sesgo negativo. Sin embargo, la caída encontró apoyo en torno a 53.300 dólares, desde donde se desarrolló un rebote que ha llevado al activo nuevamente hacia la zona de 61.900 dólares, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 100% del último impulso intradiario.

En el gráfico de 15 minutos, el movimiento de corto plazo es claramente alcista, con el precio sosteniéndose por encima de la media de 50 periodos y consolidando justo bajo 61.820 dólares. Un quiebre confirmado de ese nivel abriría espacio para buscar 63.200 y posteriormente 64.100 dólares, mientras que un rechazo mantendría el riesgo de una corrección hacia 60.950 dólares, soporte que debería preservarse para que la recuperación de corto plazo continúe desarrollándose dentro de un contexto de tendencia principal que aún permanece bajista.