Escasez de jet fuel golpea a las aerolíneas con precios 81% más caros y la amenaza de cortes de vuelos en junio

El precio del jet fuel global cayó 10.1% en la última semana y 13.5% respecto al mes anterior, impulsado por las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán. Sin embargo, el combustible de aviación sigue cotizando 80.9% por encima de hace un año, el crack spread, diferencia entre el precio del petróleo crudo y el del jet fuel procesado, subió 169.8% interanual hasta 56.76 dólares por barril, señal inequívoca de que la escasez es física y estructural, no solo financiera. Las aerolíneas ya recortaron millones de asientos, los pasajeros pagan tarifas récord, y la temporada alta de verano del hemisferio norte se acerca con reservas de combustible en niveles críticamente bajos en varias regiones.

El mercado del jet fuel

Fuente: S&P Global Energy, IATA.

Los datos de la tabla IATA para la semana al 8 de mayo muestran un mercado en el que los precios retroceden desde sus máximos pero siguen en niveles históricamente elevados. Europa y CIS paga 165.49 dólares por barril, América Latina y el Caribe 166.82 dólares, el precio regional más alto del mundo, con alzas anuales de 81.7% y 79.9% respectivamente. El Brent sube 53.6% interanual, pero el jet fuel sube 80.9%, la diferencia es precisamente el crack spread de 56.76 dólares que refleja la escasez de capacidad de refinación y suministro del producto terminado.

Las exportaciones globales de jet fuel cayeron 30% en abril a 1.3 millones de barriles diarios desde 1.9 millones en el mismo mes de 2025m mientras que los cargamentos en buques tanqueros cayeron 50% en la última semana disponible. El Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba cerca del 20% de la producción mundial de combustibles refinados, lleva diez semanas con flujos prácticamente interrumpidos y las reservas comerciales que absorbieron el shock inicial se están agotando. El CEO de Chevron advirtió públicamente que incluso si el estrecho reabre, la normalización de los flujos tomará semanas o meses por la necesidad de desminado y reposicionamiento de la flota de tanqueros.

La respuesta de la industria ha sido recortar asientos y subir tarifas, Cirium registró la eliminación de 13.000 vuelos y 2 millones de asientos de los calendarios de mayo. Para el período junio-septiembre, las aerolíneas ya eliminaron 9.3 millones de asientos en los principales mercados, en EE.UU., United (UAL.US) redujo su capacidad de verano en 8%, Delta (DAL.US) en 5% y American (AAL.US) en 4%, además, Lufthansa (LHA.DE) recortó 20.000 vuelos de corta distancia en Europa hasta octubre, y su filial Swiss Air está evaluando contingencias como el tankering, cargar combustible extra en aeropuertos bien abastecidos para evitar depender del suministro en el destino.

El impacto financiero es de magnitud histórica, una vez que American Airlines proyecta más de 4.000 millones de dólares en costos adicionales de combustible en 2026, IAG (IAG.US), propietaria de British Airways, estima €2.000 millones adicionales. En el segmento de bajo costo, Spirit Airlines entró en liquidación judicial en mayo, incapaz de sobrevivir al alza del combustible que complicó su salida del Chapter 11. El pasajero absorbe parte de ese costo, el precio promedio de un vuelo internacional desde EE.UU. subió 16% interanual a 1.101 dólares, y el doméstico 24% a 365 dólares según Kayak.

América Latina no está inmune

Para la audiencia latinoamericana el escenario es particularmente relevante, porque la región registra el precio de jet fuel más alto del mundo según la IATA, con 166.82 dólares por barril y un alza de 79.9% interanual. Azul, la aerolínea brasileña que acaba de salir del Chapter 11 en febrero con una reestructuración que redujo obligaciones en 2.500 millones de dólares, estimó un impacto de aproximadamente 1.000 millones de reales (204 millones de dólares) por el alza del combustible en 2026. El CFO Antonio Carlos García señaló que el combustible representa cerca del 30% de los costos de la compañía y que el alza se traslada rápidamente al resultado operativo. La aerolínea espera compensar alrededor de la mitad del impacto mediante ajustes de capacidad y crecimiento de ingresos.

LATAM Airlines (LTM.US), que opera más de 350 aeronaves, estimó en su reporte del Q1 2026 un impacto de 40 millones de dólares en el primer trimestre y más de 700 millones de dólares en costos adicionales de combustible para el Q2, asumiendo un precio de jet fuel de 170 dólares por barril. Esa cifra representa el diferencial entre el supuesto original de guidance de 90 dólares y el nuevo supuesto de 170 dólares., dado que los precios actuales se ubican en torno a 163 dólares, el impacto real del Q2 podría ser marginalmente mejor que la estimación original si el precio se mantiene en los niveles actuales.

Lo que viene

El escenario benigno descansa en la firma de un acuerdo entre EE.UU. e Irán antes de fin de mayo, que active el proceso de reapertura gradual del Estrecho de Ormuz. En ese caso, los precios del jet fuel continuarían bajando desde los máximos de 200 dólares por barril registrados en Europa, las aerolíneas recuperarían gradualmente capacidad en el segundo semestre y las tarifas, si bien permanecerían elevadas durante el verano y el otoño, iniciarían una trayectoria de normalización hacia fin de año.

El escenario de riesgo se activa si las negociaciones fracasan o se prolongan más allá de junio, la Agencia Internacional de Energía advirtió que Europa podría enfrentar escasez física en aeropuertos selectivos en junio, con cancelaciones adicionales y destrucción de demanda. ConocoPhillips alertó que algunos países dependientes de importaciones podrían alcanzar niveles críticos en junio o julio, en ese contexto, las aerolíneas menos capitalizadas y con menor cobertura de combustible, como las africanas y algunas asiáticas, serían las primeras en enfrentar restricciones operativas. Para el viajero latinoamericano con planes de verano europeo, el riesgo principal es el precio del pasaje juntamente a la disponibilidad del vuelo mismo si el estrecho permanece cerrado.