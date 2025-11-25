Escenario internacional estable y cobre al alza mantienen firme al dólar en Chile

El cobre continúa siendo un soporte clave para la moneda local, contribuyendo a un rango acotado para el dólar.

Expectativas de un posible recorte de tasas en EE. UU. disminuyen el diferencial con el peso chileno, favoreciendo estabilidad.

La menor volatilidad global y la moderación del dólar index reducen las presiones sobre el tipo de cambio en Chile.

Dólar en Chile: Un Escenario de Estabilidad Impulsado por Menor Volatilidad Global

El dólar en Chile muestra una fase de estabilidad intradía, en un contexto internacional donde la volatilidad de las principales divisas se ha reducido significativamente. Con un dólar index contenido, la presión externa sobre el tipo de cambio local se ha moderado.

La Fed apunta a posible recorte de tasas

Las declaraciones recientes de miembros de la Reserva Federal —entre ellos Waller y Daly— han abierto la puerta a la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre. Esta postura responde a señales de deterioro en el mercado laboral estadounidense, lo que ha impulsado la percepción de un tono más dovish dentro del organismo monetario.

Esta expectativa tiene un efecto directo sobre el peso chileno:

Reduce el diferencial de tasas entre Chile y EE. UU.

Disminuye la presión alcista sobre el dólar.

Favorece un entorno cambiario de menor estrés para monedas emergentes.

Menor riesgo geopolítico aporta equilibrio

Otro factor que contribuye al ambiente internacional más estable es la reducción de la prima por riesgo geopolítico, sustentada por avances hacia un posible plan de paz en Ucrania. Este cambio en el panorama global genera un entorno más equilibrado y menos volátil para las divisas emergentes.

Cobre al Alza: Un Apoyo Decisivo para el Peso Chileno

En el ámbito local, el precio del cobre continúa al alza, consolidando uno de los pilares fundamentales para la apreciación del peso chileno. El repunte de los metales a nivel global no solo refuerza la posición del cobre, sino que también sostiene la moderación del tipo de cambio.

Este comportamiento del metal rojo sigue siendo un soporte clave, especialmente en un mercado que está atento a señales de demanda industrial y al desempeño económico de China.

Rango Esperado para el Dólar en Chile

En este escenario, las proyecciones sitúan al dólar operando en un rango acotado entre 934 y 941 pesos, con un sesgo lateral y de baja volatilidad en el corto plazo.

Resumen clave del rango proyectado:

El mercado espera movimientos moderados, con el precio oscilando dentro de un corredor estrecho, reflejando la confluencia entre menor volatilidad global, expectativas monetarias y un cobre sólido.

Se observa que el dólar en Chile mantiene una línea de tendencia alcista, marcada con trazos rojos, que continúa actuando como soporte dinámico principal. Este elemento técnico es clave para comprender la naturaleza correctiva del movimiento actual.

Corrección ordenada tras recuperación previa

Luego de una recuperación significativa desde los mínimos, el precio ha entrado en una fase correctiva ordenada, que se adecua a un retest de la zona de estructura previa, identificada en color naranja en el gráfico.

Indicadores técnicos relevantes

Media móvil simple de 200 períodos

La SMA 200 se mantiene por encima del precio, pero el activo ha conseguido operar sobre ella en múltiples ocasiones durante la tendencia reciente, lo que refleja un fortalecimiento progresivo de la fase alcista.

Retrocesos de Fibonacci

Los niveles de 61.8%, 100% y 123.6% de Fibonacci marcan áreas relevantes que coinciden con la zona objetivo superior, señalada en la parte alta del gráfico. Estas proyecciones continúan guiando las expectativas de continuidad del ciclo alcista.

MACD pierde impulso

El MACD muestra una pérdida de impulso y un cruce suave a la baja, lo que sugiere que la caída reciente responde a una corrección natural, más que a un cambio estructural de tendencia.

Escenarios probables

Mientras el precio respete la línea de tendencia alcista, el sesgo sigue siendo positivo:

Rebote al alza: activaría objetivos entre 944 y 949 pesos , según las proyecciones de Fibonacci.

Ruptura bajista del soporte dinámico: abriría espacio a una caída hacia 931–928 pesos.