ETF Destacado: iShares China Large Cap ETF (FXI.US) – Exposición Estratégica al Crecimiento de China

El iShares China Large Cap ETF (FXI.US) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para rastrear el desempeño del FTSE China 50 Index, compuesto por 50 de las mayores empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong. Este ETF proporciona a los inversores una forma diversificada de participar en el crecimiento económico de China sin la necesidad de adquirir acciones individuales en mercados extranjeros. Características Principales del FXI ETF Activos bajo gestión (AuM): $8.2 mil millones (al 17 de marzo de 2025).

$8.2 mil millones (al 17 de marzo de 2025). Ratio de gastos (E/R): 0.74%, alineado con fondos de mercados emergentes.

0.74%, alineado con fondos de mercados emergentes. Rentabilidad por distribución (12 meses): 2.25%.

2.25%. Frecuencia de distribución de dividendos: Trimestral.

Trimestral. Exposición: Empresas líderes chinas en sectores como tecnología, finanzas y telecomunicaciones. Desempeño y Perfil de Riesgo El rendimiento del FXI ha sido notable en los últimos meses, impulsado por la recuperación de las acciones chinas. Según los datos recientes: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad a 3 meses: +24.26%.

+24.26%. Rentabilidad anualizada a 1 año: +60.42%.

+60.42%. Volatilidad a 3 años: 31.3%, reflejando la naturaleza cíclica de los mercados emergentes.

31.3%, reflejando la naturaleza cíclica de los mercados emergentes. Máxima caída (drawdown) a 5 años: -61.07%, lo que resalta la importancia de estrategias de inversión a largo plazo. Empresas Destacadas en el FXI Las principales participaciones del FXI incluyen gigantes tecnológicos y empresas estratégicas que lideran la economía china: Alibaba Group (BABA): Crecimiento del 70% en 2024, impulsado por sólidos resultados financieros y avances en inteligencia artificial.

Crecimiento del 70% en 2024, impulsado por sólidos resultados financieros y avances en inteligencia artificial. Tencent Holdings (TCEHY): Aumento del 30%, reflejando la fortaleza del sector tecnológico chino.

Aumento del 30%, reflejando la fortaleza del sector tecnológico chino. BYD Company (BYDDF): Rival de Tesla en el segmento de vehículos eléctricos, consolidando su presencia global.

Rival de Tesla en el segmento de vehículos eléctricos, consolidando su presencia global. Meituan y Xiaomi: Representantes clave de los sectores de consumo y tecnología. Ventajas y Riesgos de Invertir en FXI Beneficios: Diversificación: Permite exposición a las mayores empresas chinas sin necesidad de comprar acciones individuales.

Permite exposición a las mayores empresas chinas sin necesidad de comprar acciones individuales. Acceso a sectores clave: Tecnología, finanzas y consumo, impulsados por el crecimiento de la clase media china.

Tecnología, finanzas y consumo, impulsados por el crecimiento de la clase media china. Políticas de estímulo: El gobierno chino continúa promoviendo el consumo y la innovación tecnológica. Riesgos: Regulaciones gubernamentales: China mantiene un fuerte control sobre su economía, lo que puede afectar la rentabilidad de algunas empresas.

China mantiene un fuerte control sobre su economía, lo que puede afectar la rentabilidad de algunas empresas. Tensiones geopolíticas: Las relaciones comerciales con EE.UU. y otros países pueden generar volatilidad.

Las relaciones comerciales con EE.UU. y otros países pueden generar volatilidad. Altos drawdowns: La volatilidad del mercado chino ha llevado a caídas significativas en algunos periodos. Perspectivas para 2025 y Más Allá El crecimiento económico de China sigue siendo un motor clave para los mercados globales. Las políticas de estímulo y el enfoque en sectores tecnológicos pueden seguir impulsando la rentabilidad de ETFs como el FXI. Sin embargo, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos asociados, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y cambios regulatorios. Para aquellos que buscan exposición al crecimiento chino, el FXI se posiciona como una opción atractiva, combinando la fortaleza de empresas líderes con la diversificación que ofrece un ETF. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "