ETF Destacado: iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK)

El oro subió a $2.915 por onza este martes, acercándose nuevamente a su récord de $2.950 alcanzado la semana pasada. La imposición de nuevos aranceles por parte de EE.UU. a México, Canadá y China ha aumentado la incertidumbre en los mercados, impulsando la demanda por activos refugio como el oro. Ante este escenario, los inversionistas han aumentado su exposición a ETF respaldados en metal físico, destacando el iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK) como uno de los principales beneficiados. Características del iShares Physical Gold ETC Gestor: iShares

iShares Índice de referencia: LBMA London Gold Market Fixing Price PM Index

LBMA London Gold Market Fixing Price PM Index Activos bajo gestión: 18.462 millones de euros

Política de dividendos: Capitalización (no distribuye dividendos)

Capitalización (no distribuye dividendos) Tipo de réplica: Físico, respaldado por oro almacenado en bóvedas de seguridad

Físico, respaldado por oro almacenado en bóvedas de seguridad Domicilio: Irlanda

Irlanda Ratio de gastos totales (TER): 0,12% anual Rendimiento del ETF En lo que va del año (YTD): +9,48%

Últimos 12 meses: +44,98%

Últimos 3 años: +57,40% Riesgo y volatilidad Volatilidad a 1 año: 15,00%

Volatilidad a 3 años: 14,32%

Rentabilidad por riesgo a 1 año: 3,00

Rentabilidad por riesgo a 3 años: 1,14

Factores que impulsan la demanda por oro El alza del oro y de los ETF asociados se explica por varios factores: Incertidumbre económica: Los nuevos aranceles de EE.UU. han generado temores de una desaceleración global, impulsando la demanda de activos refugio. Dólar más débil: A diferencia de otras crisis comerciales, el dólar ha mostrado signos de debilitamiento, aumentando el atractivo del oro. Datos económicos negativos en EE.UU.: Indicadores como el ISM Manufacturing PMI y el sector servicios reflejan señales de contracción económica. Tensiones geopolíticas: La suspensión de ayuda a Ucrania y la posible flexibilización de sanciones a Rusia han incrementado la aversión al riesgo. Ante este panorama, el iShares Physical Gold ETC se consolida como una de las principales opciones para inversionistas que buscan exposición al oro, con costos competitivos y un sólido respaldo físico.

