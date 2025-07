Ethereum – análisis técnico (18.07.2025).

Observando el intervalo diario (D1), el precio alcanzó hoy otro objetivo, situándose en el nivel de 3,675 USD, resultado de reacciones previas del precio. Si el movimiento alcista continúa, no se descarta un ataque a la zona de resistencia en torno a los 4,000 USD, es decir, los máximos históricos. Por otro lado, en caso de una corrección, el soporte más cercano se encuentra en el nivel de 3,400 USD, que anteriormente actuó como resistencia. Por ahora, no se observan señales de presión vendedora en el gráfico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Intervalo D1 de Ethereum. Fuente: xStation5 En cuanto al marco temporal inferior —H1, estamos ante una fuerte tendencia alcista. El precio ha realizado varias correcciones dentro del mismo rango (marcado con rectángulos verdes), lo que, según la metodología Overbalance, indica una continuidad de la tendencia. Por lo tanto, parece que mientras no se invalide la geometría 1:1, es posible una nueva subida. Incluso si el precio cae por debajo del patrón 1:1, la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100), marcada con una línea azul en el gráfico inferior, representará un nivel de soporte relevante. Ethereum H1 . Fuente: xStation5

