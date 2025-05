Ethereum sube un 9,00%, recuperando la correlación positiva con Bitcoin 🔎

Ethereum ha subido m谩s de un 9% en la jornada de hoy, poniendo a prueba una resistencia clave en el nivel de 2.000 USD. La mejora del sentimiento en el mercado de criptomonedas en general tambi茅n ha restablecido su correlaci贸n con Bitcoin, tal como se帽alamos en nuestro an谩lisis de la semana pasada. El repunte de Ethereum es claramente el resultado de m煤ltiples factores positivos en el mercado. Desde impulsores macroecon贸micos 鈥攃omo las esperanzas de avances tangibles en las negociaciones comerciales鈥, hasta mejoras en el sentimiento del mercado de acciones, y finalmente desarrollos espec铆ficos del ecosistema cripto. Bitcoin ya ha subido casi un 30% desde su m铆nimo, y a medida que se acerca al nivel de 100.000 USD, el apetito por el riesgo entre los inversores aumenta. Hoy estamos viendo alzas en la mayor铆a de los proyectos, siendo Ethereum el que m谩s atenci贸n concentra. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ethereum Pectra Al hablar de Ethereum, vale la pena mencionar la 煤ltima actualizaci贸n: Pectra, que si bien no es un catalizador directo de crecimiento, mejora notablemente la funcionalidad de la red. La actualizaci贸n Ethereum Pectra (EIP-7702) introduce mejoras clave en la abstracci贸n de cuentas, permitiendo que las billeteras existentes funcionen como contratos inteligentes, sin necesidad de crear cuentas nuevas. Billeteras como Ambire y Trust Wallet ya han implementado estas funcionalidades, permitiendo a los usuarios: pagar tarifas de gas con stablecoins ,

usar una misma billetera en m煤ltiples cadenas ,

automatizar tareas como reclamar airdrops o ejecutar intercambios. Estos cambios mejoran la usabilidad, seguridad y privacidad, y tambi茅n habilitan funciones programables que podr铆an ser utilizadas por agentes de inteligencia artificial en el futuro. Vuelve la correlaci贸n entre Ethereum y Bitcoin Recientemente, notamos que la correlaci贸n entre Ethereum y Bitcoin hab铆a ca铆do a m铆nimos hist贸ricos. Mientras Bitcoin sub铆a de forma significativa, Ethereum quedaba rezagado. Esta divergencia fue a煤n m谩s visible anteriormente, cuando Ethereum ca铆a bruscamente mientras Bitcoin permanec铆a en una tendencia lateral. La situaci贸n actual ha sido interesante, ya que hemos visto una notable ca铆da en la correlaci贸n entre Bitcoin y Ethereum coincidir con una fuerte subida del precio de BTC. Este tipo de configuraci贸n solo ha ocurrido unas pocas veces en el pasado. En nuestro an谩lisis, consideramos una ca铆da de la correlaci贸n por debajo del 50% en los 煤ltimos dos meses, junto con un aumento de al menos un 15% en Bitcoin en los 煤ltimos 30 d铆as. En la mayor铆a de los casos anteriores, Ethereum cerr贸 r谩pidamente la brecha con Bitcoin, registrando ganancias significativas en un plazo m谩ximo de un mes desde que se produjo la divergencia. Una condici贸n clave para continuar este movimiento alcista, sin embargo, fue el mantenimiento de un sentimiento de mercado relativamente positivo 鈥攁lgo que falt贸 el 12 de enero de 2020 y el 29 de enero de 2025. Pero en los dem谩s casos, la magnitud del rally fue considerablemente mayor, y el repunte actual se asemeja estrechamente a los tres episodios anteriores (2020, 2023 y 2024).

