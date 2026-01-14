Ethereum toma impulso y se suma al repunte de las criptomonedas

Tras superar los 95.000 dólares, la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, también se unió al repunte de las criptomonedas, alcanzando su nivel más alto en un mes. El 15 de enero de 2026, los accionistas de BitMine Immersion Technologies, el mayor holding de Ethereum del mundo, debatido públicamente y liderado por el reconocido estratega de Fundstrat, Tom Lee (que posee aproximadamente el 3,5% del suministro disponible de ETH), votarán sobre una emisión masiva de acciones destinada a financiar compras adicionales de Ethereum,, en el mercado. Si los accionistas aprueban el plan, que Lee defiende firmemente, Ethereum podría conseguir un comprador muy grande e insensible al precio, y si Bitcoin continúa recuperándose, esta combinación podría impulsar un intento de restablecer una tendencia alcista.

BitMine Immersion Technologies aspira a acumular el 5% de todo el Ethereum en circulación, lo que implica que la compañía aún necesitaría comprar Ethereum adicional por un valor superior a los 6.000 millones de dólares a los precios actuales. La empresa posee actualmente más de 4,16 millones de Ethereum, adquiridos a un precio promedio de alrededor de 3120$, y planea un aumento de 1:10 en las acciones autorizadas (de 500 millones a 5 mil millones de acciones). La compañía argumenta que 2026 debería traer una recuperación gradual del precio de Ethereum, con ganancias potencialmente mucho mayores entre 2027 y 2028.

Ethereum

Aunque no hay garantías de que Ethereum mantenga una subida constante, el mercado empieza a mostrar un comportamiento más favorable para quienes apuestan por nuevas alzas. Si el precio consigue superar la zona de los 3.500 dólares, podría abrirse el camino hacia un avance rápido hasta los 3.800, un nivel que muchos inversores ven como el siguiente gran obstáculo. Por abajo, el área entre 3.100 y 3.200 dólares sigue siendo el punto donde el mercado ha demostrado mayor capacidad para frenar caídas y estabilizarse. En el plano más estratégico, Standard Chartered revisó recientemente sus previsiones: elevó su objetivo a largo plazo hasta los 40.000 dólares para 2030, y aunque recortó su estimación para 2026 a 7.500 dólares, ese nivel aún supondría más que duplicar el precio actual.