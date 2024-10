El ethereum est谩 bajando casi un 3% entre otros motivos por el miedo de aversi贸n al riesgo y la incertidumbre del mercado que ayer tuvo uno de las peores sesiones de los 煤ltimos meses. Las salidas netas de los ETF de Bitcoin ascendieron a aproximadamente -$287 millones ayer; el nivel m谩s alto desde principios de agosto. Ayer, los ETF de Ethereum registraron salidas netas, con ventas de casi 18.000 ETH. Tambi茅n ha ocurrido algo similar en el Bitcoin, que ha ca铆do por debajo de los $57.000, al conocerse unos datos manufactureros del ISM de EE. UU. m谩s d茅biles de lo esperado en agosto. Los analistas de Bitfinex esperan que el primer recorte de tasas de la Fed en septiembre pueda desencadenar una venta masiva de Bitcoin de hasta un 20%, hasta los $45.000-$40.000.

El equipo cree que tal escenario sugerir铆a un probable "suelo" para el Bitcoin en el todav铆a "mercado alcista" posterior al halving que a煤n est谩 en curso. La dificultad de la miner铆a de Bitcoin aument贸 un 9% mes a mes en agosto, lo que podr铆a ejercer una mayor presi贸n sobre los mineros, dado que algunos de ellos se ven obligados a vender reservas. En agosto, las acciones de los mineros de Bitcoin que cotizan en las bolsas estadounidenses perdieron un promedio de alrededor del -15%. Solo las acciones de tres empresas tuvieron un mejor desempe帽o que el propio Bitcoin durante este tiempo. La dificultad de la miner铆a ha aumentado un 4% desde el halving de esta聽primavera. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los ETF han estado vendiendo bitcoins durante las 煤ltimas cinco sesiones. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Se han observado salidas netas de Ethereum casi de forma continua desde mediados de agosto. Fuente: CoinGlass 聽

