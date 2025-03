EUR/USD sube tras un Índice PCE superior a lo esperado

Estados Unidos - Datos de Inflación de febrero: Índice de Precios PCE Subyacente : actual 0.4% mensual; previsión 0.3% mensual; anterior 0.3% mensual ;

Índice de Precios PCE Subyacente : actual 2.8% interanual; previsión 2.7% interanual; anterior 2.7% interanual ;

Índice de Precios PCE: actual 2.5% interanual; previsión 2.5% interanual; anterior 2.5% interanual ;

Gasto Personal: actual 0.4% mensual; previsión 0.5% mensual; anterior -0.3% mensual ;

Consumo Real Personal: actual 0.1% mensual; anterior -0.6% mensual; El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal se ubicó por encima de lo esperado tanto en términos mensuales como anuales. El principal impulsor del alza en el gasto de los consumidores en febrero fueron los bienes no duraderos y los servicios financieros, de salud y seguros. Por otro lado, los precios de los productos energéticos y los alimentos volvieron a presionar el mes pasado, con una caída en el gasto de aproximadamente 21 mil millones de dólares estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

