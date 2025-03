Europa también sabe rugir: el resurgir de las pequeñas acciones frente a las posiciones vendedoras

Lo que parecía un movimiento casi exclusivo del mercado estadounidense durante la era GameStop ha cruzado el Atlántico. Esta vez, algunos de las acciones más vendidas en corto (posiciones abiertas con la esperanza de obtener ganancias si el precio de la compañía cae) por fondos de cobertura en Europa se han convertido en el centro de una inesperada ola compradora impulsada por minoristas. Pero esto no es solo otra historia de Reddit contra Wall Street: es también un reflejo del cambio estructural que vive el continente. Mientras Washington impone aranceles a medio mundo y deja claro que Europa tendrá que responsabilizarse de su seguridad, el Viejo Continente responde no solo con discursos, sino con cheques. Alemania ha abierto la puerta a una nueva era de gasto militar. El resultado: una narrativa potente para justificar valoraciones antes impensables en empresas como Hensoldt, Renk o Latecoere. No son nombres que suelan copar portadas, pero se han disparado muy por encima del índice europeo de defensa, en parte gracias a los flujos minoristas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La clave aquí no es solo el crecimiento esperado del sector, sino la combinación de eso con posiciones bajistas masivas. La transparencia regulatoria europea obliga a fondos como Marshall Wace o Millennium a declarar sus posiciones cuando superan el 0,5%, lo que los deja expuestos al escrutinio público… y a ser blanco fácil de traders organizados. Y es que cuando una empresa tiene el 80% o más de sus acciones prestadas, como era el caso de Eutelsat hace semanas, no hace falta mucho volumen comprador para provocar un short squeeze violento. Algunos lo ven como una anomalía; otros como una herramienta de justicia poética contra quienes apuestan al colapso. Fuente: xStation5. ¿Especulación o activismo financiero? En Reddit abundan mensajes que van más allá del beneficio económico. Muchos declaran abiertamente su intención de castigar a los gestores de activos estadounidenses y apoyar a las empresas europeas estratégicas. ¿Idealismo? Puede ser. Pero en un mercado donde la narrativa lo es todo, el relato pesa. Y el hecho de que algunas plataformas de trading reporten volúmenes 70 veces superiores a lo habitual da pistas claras del poder de esta nueva ola. Conclusión: entre la euforia y la estructura El rebote de las acciones europeas más vendidas en corto no es solo espuma. Hay cambios estructurales de fondo: más gasto en defensa, menos dependencia de EE. UU., presión política por reindustrializar. Pero también hay riesgos: cuando las valoraciones se disparan sin que los fundamentales las acompañen, la caída puede ser igual de rápida. Y no todos los fondos huyen: algunos simplemente están esperando para volver a entrar por la puerta de atrás. Lo que está claro es que Europa ya no es solo un espectador del riesgo financiero narrativo. Ahora también protagoniza sus propios capítulos. Y lo que estamos viendo puede ser solo el comienzo. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

