EURUSD - Análisis técnico (16.01.2025)

Las cotizaciones del par de divisas principal se han estado moviendo en una tendencia bajista durante bastante tiempo. Mirando el intervalo D1, en los últimos días hubo un intento de hacer una corrección, pero la iniciativa fue tomada rápidamente por la oferta. El curso rebotó en la zona de resistencia en 1.0340, y es posible que el movimiento bajista se reanude. Incluso si la corrección alcista se prolonga, la zona en 1.0460, donde, además de las reacciones de precios anteriores, cae el límite superior del sistema 1:1 (rectángulo rojo), debe considerarse como la siguiente resistencia importante. Por otro lado, en el caso de reanudación de la tendencia bajista, el objetivo histórico es el nivel en 1.0150, donde caen las medidas externas del 161.8% de la última corrección. EURSUD Intervalo D1. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mirando el intervalo de tiempo inferior - H4, también hay una clara tendencia bajista. La última corrección alcista se detuvo en el nivel de resistencia de 1.0335, donde, además de las reacciones de precios anteriores, cayó la EMA100 promedio. Según los supuestos clásicos de AT, mientras el precio se mantenga por debajo, se aplica el sentimiento de tendencia bajista. Intervalo H4 del EURUSD. Fuente: xStation

