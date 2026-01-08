Leer más
11:20 · 8 de enero de 2026

EURUSD reacciona a datos de empleo y costos laborales en EE. UU. 🗽

Conclusiones clave
  • La combinación de costos laborales en caída y alta productividad refuerza al dólar, mientras el EURUSD muestra una reacción mixta tras los datos.

Datos de empleo en EE. UU.

  • Solicitudes iniciales de desempleo: 208 mil
    (Esperado: 212,4 mil | Previo: 199 mil)

  • Solicitudes continuas: 1,914 millones
    (Esperado: 1,9 millones | Previo: 1,86 millones)

Costos laborales y productividad

  • Costos laborales unitarios: -1,9%
    (Esperado: -0,088% | Previo: 1,0%)

  • Productividad en EE. UU.: 4,9%
    (Esperado: 5% | Previo: 3%)

Reacción del mercado

El informe es positivo en términos generales para el mercado accionario, ya que señala una caída interanual cercana al 2% en los costos laborales, junto con solicitudes de desempleo aún bajas y un nivel de productividad cercano al 5%. La reacción del EURUSD ha sido mixta, aunque las condiciones económicas sólidas en Estados Unidos continúan respaldando al dólar estadounidense.

 

Fuente: xStation5

