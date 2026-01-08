EURUSD reacciona a datos de empleo y costos laborales en EE. UU. 🗽

- La combinación de costos laborales en caída y alta productividad refuerza al dólar, mientras el EURUSD muestra una reacción mixta tras los datos.
Datos de empleo en EE. UU.
-
Solicitudes iniciales de desempleo: 208 mil
(Esperado: 212,4 mil | Previo: 199 mil)
-
Solicitudes continuas: 1,914 millones
(Esperado: 1,9 millones | Previo: 1,86 millones)
Costos laborales y productividad
-
Costos laborales unitarios: -1,9%
(Esperado: -0,088% | Previo: 1,0%)
- Productividad en EE. UU.: 4,9%
(Esperado: 5% | Previo: 3%)
Reacción del mercado
El informe es positivo en términos generales para el mercado accionario, ya que señala una caída interanual cercana al 2% en los costos laborales, junto con solicitudes de desempleo aún bajas y un nivel de productividad cercano al 5%. La reacción del EURUSD ha sido mixta, aunque las condiciones económicas sólidas en Estados Unidos continúan respaldando al dólar estadounidense.
Fuente: xStation5
