EURUSD retrocede desde 1.08 antes del BCE

El Banco Central Europeo anunciará hoy un nuevo recorte de tasas a las 10:15 GMT-3 El Banco Central Europeo está listo para anunciar hoy su sexto recorte en este ciclo de normalización monetaria, reduciendo la tasa de depósito del 2.75 por ciento al 2.5 por ciento. Si bien el recorte de hoy ya está prácticamente descontado en el mercado, los inversionistas siguen con incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria, especialmente en un contexto de tensiones comerciales, crecimiento económico moderado y un importante aumento en el gasto en defensa en Alemania y la Unión Europea. Expansión fiscal en Alemania y su impacto Alemania ha anunciado un plan ambicioso de gasto público, incluyendo relajación de las reglas fiscales para defensa y un fondo de infraestructura de 500 mil millones de euros. El mercado de bonos experimentó un movimiento histórico, con el rendimiento del bono alemán a 10 años subiendo 30 puntos básicos en una sola sesión, el mayor aumento desde la reunificación alemana. Los rendimientos siguen por debajo del 3 por ciento, y con las tasas actuales, es difícil verlos subir mucho más. Sin embargo, la expectativa de una gran emisión de bonos en toda la eurozona podría afectar la inflación y limitar el margen del BCE para nuevos recortes. Además, se estima que la tasa de interés neutral en la eurozona ha subido recientemente de 1.8 por ciento a casi 2 por ciento, lo que podría implicar posibles alzas desde 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuántas veces más puede el BCE recortar tasas? Después del recorte de hoy al 2.5 por ciento, el BCE se acercará al límite superior de la estimación de la tasa neutral (1.5-2.5 por ciento), es decir, un nivel que ni estimula ni frena la economía. Los miembros del BCE están divididos en el debate: Postura agresiva (Isabel Schnabel): Argumenta que la tasa neutral podría ser superior al 2.5 por ciento, debido al aumento de la inversión en clima y la transición de un exceso de ahorro a un exceso de bonos.

Argumenta que la tasa neutral podría ser superior al 2.5 por ciento, debido al aumento de la inversión en clima y la transición de un exceso de ahorro a un exceso de bonos. Postura moderada (Piero Cipollone): Considera que la política de flexibilización cuantitativa ya ha endurecido las condiciones financieras, lo que justificaría recortes más profundos, incluso por debajo del 2 por ciento.

Considera que la política de flexibilización cuantitativa ya ha endurecido las condiciones financieras, lo que justificaría recortes más profundos, incluso por debajo del 2 por ciento. Centrismo en el Consejo de Gobierno: Parece cómodo con una tasa objetivo de alrededor del 2 por ciento. Si se asume una tasa neutral del 2 por ciento, después del recorte de hoy, el BCE tendría espacio para dos recortes adicionales de 25 puntos básicos, llevando la tasa al 2 por ciento. Sin embargo, factores como la política arancelaria de Estados Unidos y la expansión fiscal en Alemania podrían cambiar el panorama. Escenario base: Si el crecimiento sigue débil y la inflación cae por debajo del 2 por ciento, el BCE podría recortar aún más, hasta un 1 por ciento (seis recortes adicionales de 25 puntos básicos).

Escenario alternativo: Si la expansión fiscal alemana impulsa el crecimiento y la inflación, el BCE podría detener los recortes en el rango de 2-2.5 por ciento y considerar alzas a partir de 2026. El mercado ya está descontando una política menos agresiva, y las probabilidades de un recorte en abril han caído, situándose en un 60 por ciento. Muchas entidades bancarias creen que los recortes de marzo y abril podrían ser los últimos del ciclo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Los rendimientos, especialmente a 10 años, ya no sugieren recortes de tasas agresivos. En el pasado, los rendimientos han mostrado una prima de riesgo respecto a los tipos de interés, lo que indica que aún podría haber margen para un aumento de rendimientos, incluso con dos recortes esperados este año. Fuente: Macrobond, XTB ¿Qué sigue para el euro? Si el plan económico de Europa tiene éxito, el crecimiento económico debería acelerarse, reduciendo la presión para más recortes de tasas y favoreciendo al euro en los mercados internacionales. Además, la emisión de bonos de alto rendimiento en la eurozona podría incentivar a los inversionistas a mantener su capital en Europa, fortaleciendo al euro. No obstante, la política de aranceles y la guerra en Ucrania siguen siendo riesgos clave para los activos europeos. Aunque los movimientos recientes parecen exagerados, el EURUSD podría encontrar argumentos para seguir subiendo, como lo sugiere el diferencial de rendimientos. Actualmente, el diferencial de rendimientos está en su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando EURUSD cotizaba en 1.1200. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Si Estados Unidos decide entrar en una guerra comercial abierta con Europa, esto podría afectar negativamente al euro y llevar a EURUSD de vuelta al rango de 1.02-1.05. Por otro lado, una ruptura sólida del retroceso de Fibonacci del 61.8 por ciento del último impulso bajista podría llevar a la cotización hacia la zona de 1.0950-1.10. En el contexto del movimiento de hoy, la clave será la comunicación sobre los planes futuros del BCE. Christine Lagarde hablará en conferencia de prensa a las 10:45 GMT-3. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "