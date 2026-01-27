Leer más
12:30 · 27 de enero de 2026

🚨 EURUSD se dispara a un máximo de 4,5 años 📈 Índice del Conference Board de EE. UU. mucho más débil de lo esperado

-
-
Índice del Conference Board de EE. UU.:
84,5 vs 91 esperado y 89,1 previo

Índice compuesto de la Fed de Richmond:
Dato real: -6 (Pronóstico: -5, Previo: -7)

El EURUSD se dispara hoy, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y la expectativa de una Fed potencialmente más dovish en 2026, ante la posibilidad de que Rick Rieder de BlackRock tenga cerca de un 50% de probabilidades de convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal tras Jerome Powell.

 

